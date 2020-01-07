هل أساء ماجد الفهمي لنادي الهلال السعودي؟ (شاهد)

يرى ماجد الفهمي محلل برنامج الدوري مع وليد، أن النادي الأهلي السعودي، سلبت منه بطولات بالتحكيم وتحديدا أمام غريمه نادي الهلال.

ويلتقي الأهلي والهلال اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتساءل الفهمي :“هل يجرؤ أن يقول أحد الأهلي أخذ بطولة بالتحكيم؟.. هذه الصفة ملتصقة بالهلال“، ورد سلطان الغشيان مقدم البرنامج على آراء الفهمي :“هل تقارن نادي بطولاته قاربت 60 بنادي بطولاته أقل“.

⁧#الدوري_مع_وليد⁩

ماجد الفهمي: #الأهلي سلبت منه بطولات بالتحكيم وتحديداً أمام #الهلال.. هل يجرؤ أن يقول أحد الأهلي أخذ بطولة بالتحكيم؟.. هذه الصفة ملتصقة بالهلال.. سلطان الغشيان يرد: هل تقارن نادي بطولاته قاربت 60 بنادي بطولاته أقل؟. pic.twitter.com/tdEOn1P4kc — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 6, 2020

وتابع ماجد الفهمي :“هذا ليس اتهاما، الهلال أخذ بطولات من خارج الملعب.. بعض الحكام يحلف للاعبي الأهلي ”والله ما تاخذون البطولة“.

وواصل :“البطولات سابقا كانت تؤخذ من ”خارج الملعب“.

وأتم :“حديثي حول الهلال والتحكيم كان عن ”الماضي“ واختلف كثيرا بوقتنا الحالي“.

وارتفع هاشتاغ ماجد الفهمي يسيء للنادي الأهلي بعد انتشار حديث محلل الدوري مع وليد، حيث غرد :“ عصام العمار :“هو قال الحقيقه ليش زعلانين ماجد الفهمي نطق بالحق وخير مثال بطولة آسيا تكلموا كثير فيها وأنه اخذها من المكتب و راجعوا بطولات الهلال كلها مع نخبه من الحكام وستظهر الحقيقه بشهاده الكل ماهو واحد اللي تكلم بس كثير تكلموا والكل عارف وهذا خير دليل“.

وعلق إبراهيم هزازي :“لا يُلام من كثرة الجلد في الليل والنهار في محلية وآسيوية والرباعيات والخماسيات، في البداية يقول الهلال أعلى كعبا على جميع الفرق السعودية، وبعدها لم يتحمل الألم فصااااح وعاد للاسطوانة المشروخة، فيه مثل جيزاني يقول“.

هذا جزاء بسيط من مسلسل ظلم #الهلال تحكيمياً امام الاهلي ؟

مايهذري فيه الفهمي ماهو الا تظليل للشارع الرياضي بآن الهلال مدعوم تحكيمياً ؟

ماذا انت فاعل عندما تشاهد صوت وصوره لهذا المقطع البسيط والخافي ادهاء وامر ..@MjdBmf

#ماجد_الفهمي_يسئ_للهلال pic.twitter.com/6cEF6yOXGv — فهد الذهبي (@ALHILAL1_FR) January 6, 2020

وغرد فهدالذهبي :“هذا جزء بسيط من مسلسل ظلم #الهلال تحكيميا امام الاهل، مايهذري فيه الفهمي ماهو الا تظليل للشارع الرياضي بآن الهلال مدعوم تحكيمياً ؟ ماذا انت فاعل عندما تشاهد صوت وصورة لهذا المقطع البسيط والخافي ادهى وأمر“.