القنوات الرياضية السعودية تعلن نقل مباريات كأس السوبر الإسباني‎

أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباريات كأس السوبر الإسباني، التي تقام في السعودية.

وكتبت القنوات الرياضية السعودية، عبر حسابها في موقع ”تويتر“ ”في الجوهرة.. قمم إسبانية منتظرة، حصريا عبر القنوات الرياضية السعودية“.

وتقام كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتبدأ مباريات كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء، عندما يلعب ريال مدريد مع فالنسيا، في نصف النهائي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ثم في نصف النهائي الآخر يلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد، يوم الخميس، الساعة 22:00 كذلك.

والفائز من المباراتين يلعب في المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد، الساعة 21:00.

وتقام جميع مباريات البطولة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في بطولة كأس السوبر برصيد 13 لقبا، آخرها النسخ الأخيرة، في حين حقق ريال مدريد اللقب 10 مرات، مقابل 3 ألقاب لديبورتيفو لاكورونا، ولقبين لأتلتيكو مدريد، ولقب وحيد لفالنسيا.

فاتي ورقم قياسي

وسيكون المهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة، على موعد مع التاريخ، في بطولة السوبر الإسباني 2020، التي تقام في السعودية.

وحال مشاركته مع برشلونة في السوبر الإسباني، سيكون فاتي أصغر لاعب يشارك في بطولة السوبر، بعمر 17 عاما وشهرين و9 أيام.

والرقم القياسي المسجل حاليا باسم نانو، مدافع برشلونة السابق، الذي شارك في نسخة 1999 ضد فالنسيا، بعمر 17 عاما و3 أشهر و26 يوما.

واستغل فاتي الإصابات التي ضربت مهاجمي برشلونة بداية الموسم وبالتحديد ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي، ليقدم موهبته لعشاق النادي الكتالوني.

وشارك فاتي في 13 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، سجل فيها 3 أهداف وقدّم تمريرة واحدة حاسمة، كما أصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ الدوري الإسباني، في القرن الـ21.

وكذلك دخل فاتي تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما بات أصغر لاعب يهز الشباك في البطولة، بعمر 17 عاما و40 يوما، ليحطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم المهاجم الغاني، بيتر أوفوري كوايي، لاعب أولمبياكوس اليوناني، عن عمر 17 عاما و145 يوما.

ودفع تألق فاتي إدارة برشلونة لتجديد عقد اللاعب الشاب حتى صيف 2022، مع إمكانية التمديد حتى 2024، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 170 مليون يورو.