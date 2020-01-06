استقالة مسلي آل معمر من رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين استقالته من منصبه، اليوم الإثنين.

وكتب آل معمر في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”قررت أن أقدّم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص“.

وأضاف آل معمر: ”أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق“.

وزُكّي مسلي آل معمر رئيسا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في مارس 2018 لمدة 4 أعوام، خلفا لعادل عزت.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 29 نقطة من 13 مباراة، مقابل 24 نقطة للهلال من 11 مباراة، و24 نقطة للوحدة من 13 مباراة.