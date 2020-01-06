الهلال ضد الاتفاق.. والعدالة أمام النصر: تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستقام مباريات ربع نهائي البطولة أيام 16 و17 و18 يناير الحالي.

وتفتتح مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يلعب الهلال مع الاتفاق يوم الخميس، 16 يناير، الساعة 18:5، ويوم الجمعة 17 يناير يلعب النصر مع العدالة الساعة 17:55.

وتجمع ثالث مباريات ربع النهائي نادي الفتح مع أبها يوم السبت 18 يناير، الساعة 15:55، وأخيرا يلعب الأهلي مع الوحدة يوم السبت، كذلك الساعة 18:40.

ويتصدر كاروليس أندريا ماستينور لاعب العدالة قائمة هدافي المسابقة بتسجيله 8 أهداف، مقابل 4 أهداف لكل من روماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد، وعبدالرزاق حمدالله نجم النصر.

وحصد التعاون لقب النسخة الماضية، لأول مرة فيس مسيرته، في حين يحمل الأهل الرقم القياسي في البطولة برصيد 13 لقبا، ثم 9 ألقاب للاتحاد، و8 للأهلي و6 للنصر، و3 للشباب.

وفي أبرز مباريات دور الـ16 أطاح النصر بضمك، والهلال بالفيصلي، والفتح بالاتحاد، والأهلي بالفيحاء، والوحدة بالرائد.