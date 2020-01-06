أزمة حسام غالي نجم نادي النصر السابق والمنشطات تطفو مجددا على السطح.. وتسبب مشادة بين بدر السعيد وسعود الصرامي (فيديو)

اشتعلت مشادة كلامية على الهواء في برنامج ”الديوانية“ عبر القناة الرياضية السعودية، مساء الأحد، بين سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، وبدر السعيّد، أمين عام لجنة الرقابة على المنشطات سابقا، بسبب اتهام الأول للسعيد في أزمة لاعب العالمي السابق، حسام غالي، لاعب الأهلي المصري المعتزل.

وقال الصرامي: ”بعض المسؤولين، النصر كان يذهب إليهم بصفة رسمية ويطالب بحقوقه ولكنه لا يجدها، مثل بدر السعيد، الأمين العام السابق في لجنة المنشطات، الذي ورط حسام غالي، لاعب نادينا السابق، وأتمنى على إدارة النصر أن ترفع ضد اللجنة قضية لاستعادة كل ريال صرف على أزمة اللاعب والنصر خسر ملايين لأن اللاعب بعد ثبوت براءته قرر الرحيل، ولكن الأمير فيصل بن تركي تعاطف وتنازل عن حق النادي، ولا أعرف أين هو الآن، ومستحيل يردون لأنهم يعرفون أين كانوا وماذا فعلوا، عليه أن لا يستفز الناس“.

#الديوانيه لستة الأسماء المتهمة من سعود الصرامي -المتحدث الرسمي لنادي #النصر– .. ويؤكد: مستحيل أن يردون.. هؤلاء في يوم من الأيام النصر يذهب لهم بصفة رسمية. pic.twitter.com/O7DXFCOItu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2020

من جانبه، رد بدر السعيّد، في مداخلة هاتفية: ”معيب أن يترك المجال والقناة الرياضية السعودية لشخص يتهم الآخرين هذا مبدأ معروف في الأمانة والنزاهة، وغير هذا فيه بشر يراقبون هذا العمل، والسكوت على الخطأ يجعله يتمادى، وأكبر أمر هو الشخص الجالس بجانبكم، وفي ظل الضجيج لا يمكن أن تعمل“.

وأضاف السعيد: ”الصرامي ذكر أنني ورطت اللاعب المصري حسام غالي وهو اتهام صريح ومباشر ولا يملك الدليل عليه، القضية اشتغلت عليها الوكالة الدولية لرقابة المنشطات، والتي راسلتني وقالت إن جميع إجراءات اللجنة السعودية كانت صحيحة ومتماشية مع الأنظمة واللوائح ونشرت هذا الخطاب على حسابي في تويتر لأني أعرف أن الزمن سيريدنا أن نستشهد بهذا الكلام، والجهة التي علقت هذا التعليق هي من اطلعت على هذه التفاصيل وكل أطراف القضية خضعوا للتدقيق والمراقبة.. ممكن كلامي يكون غير متماش مع الأهواء ولكنه متماش مع الأنظمة وكل ما تم في هذه القضية صحيح“.

وتابع: ”سعود الصرامي لا يعي تفاصيل القضية.. اللاعب لم تحضر براءته والوكالة الدولية أشارت إلى وجود خلل في المختبر وهذا لا يعني أن اللاعب سليم والشك يذهب لمصلحة اللاعب ولذلك تم تقويض القضية.. وإذا كان للنصر حق إذا كان متضررا فهو عند المعمل الماليزي وليس الشخص الذي تختاره، وشُكلت لجنة لبحث حقوق النصر في هذه القضية ويشهد الله أنني قدمت لممثلي النصر أرقام التواصل للمحامي القادر على إعطاء النادي حقه من المختبر.. وكل دول العالم متعاقدة مع هذا المعمل الماليزي، ويقول لك إن من تنازل فيصل بن تركي على حق النصر وهذا شأنهم، ولكن حقهم لدى المختبر وليس اللجنة“.

وشدد: ”لا يمكن لأي جهة تتلاعب في مسألة المنشطات وهذا إن حدث سيكشف من قبل الجهات الدولية، ونحن في بلد يضمن حق المتخاصمين وبإذن الله سآخذ حقي بالطرق القانونية“.

وأردف: ”العمل في لجنة المنشطات لا يشترط بأن تكون طبيبا وأنا أحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.. وعلاقتي بقضية فهد المولد، لاعب الاتحاد، الذي تم إيقافه لمدة عام بسبب المنشطات كانت المشورة القانونية والحمدلله اللاعب حصل على أقل درجات العقوبات، وأنا أعمل في الهيئة العامة للرياضة وأحظى بجميع ثقة رؤسائي“.

وأعاد الصرامي الرد على السعيد، قائلا: ”هل أنت تعلمنا ما نقول ولا نقول، أنت ضيعت على النصر لاعبا بقيمة 10 ملايين، ولما تتدخل لازم تحترم من يتحدث.. وبدر السعيد يتلاعب بالتاريخ“.

#بدر_السعيد_في_الهيئة #الديوانية #سعود_الصرامي وقل للظالمين الآن صبرا ،

فعند الله تجتمع الخصوم.

فان فرحوا لظلم حل فينا ،

فإن الظلم أبداً لن يدوم. حسام غالي يتحدث عن ماحدث له؟@BADER_AL_SAEED pic.twitter.com/ihTYE21den — حزام #النصر (@hzam_88) January 6, 2020

المريسل

من جانبه، وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، والمعروف بانتمائه لنادي النصر، عدة تساؤلات إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، هاجم خلالها بدر السعيد.

ونشر المريسل بضع تغريدات على صفحته الشخصية بموقع ”تويتر“، وقال: ”هل مسموح لموظفي الهيئة العامة للرياضة الدخول في نقاشات رياضية سواء عبر برامج رياضية كمحللين حصريين أو عبر حساباتهم الرسمية في التويتر ؟“.

وأضاف: ”كيف سمح الأخ الفاضل بدر السعيد لنفسه أن يدخل في مثل هذه النقاشات الرياضية و هو محسوب على الهيئة العامة للرياضة كموظف منذ سنوات طويلة حسب تصريحه ؟ .“.

وأردف: ”إذا الأخ بدر السعيد موظف في الهيئة العامة للرياضة فأستغرب أن يقحم نفسه في مناكفات رياضية هو في غنى عنها كهذه التغريدة، والتي سخر فيها من سعود آل سويلم رئيس النصر السابق“.

وأكمل: ”الأخ الفاضل بدر السعيد موظف في الهيئة العامة للرياضة حسب تصريحه ومنذ سنوات طويلة، فبأي حق يدلو بدلوه في تغريدات لرؤساء سابقين وحاليين خاصة أن رأيه كان صادما لي الآن (كونه موظفا في الهيئة) حينما وصف تغريدة بـ(لغة التعبير ومستوى الطرح!)“.

وتساءل عن كيفية قيام موظفي الهيئة العامة للرياضة بالتهكم على تقنية الفار، ما يزيد من الاحتقان في الشارع الرياضي.

حسام غالي

ولعب حسام غالي للنصر في الفترة الممتدة من يناير 2009 حتى مايو 2010

وتعود أحداث القصة إلى عام 2010 عندما كان حسام غالي محترفا في صفوف النصر قادما من الدوري الإنجليزي وبعد مباراة النصر مع الهلال في بطولة كأس ولي العهد تم أخذ عينة من الدولي المصري وبناء على نتيجتها تعرض للإيقاف لنحو شهرين بسبب اكتشاف وجود منشطات بعينة الدم الأولى.

لكن اللاعب أصر على إعادة تحليل العينة الثانية والثالثة واستعان بعدد من المحامين الدوليين على نفقته الخاصة، ورغم أن نتيجة المعمل الماليزي أدانت اللاعب، إلا أن المعمل الألماني قام بتبرئته وكشف القصور الواضح في المعمل الآسيوي وأثبت براءة الدولي المصري.