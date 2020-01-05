البحرين تطلب استضافة بطولة كأس الخليج ”خليجي 25“ بدلا من العراق

طالبت مملكة البحرين، الاتحاد الخليجي لكرة القدم، منحها شرف استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج بدلا عن العراق.

ونشرت صحيفة ”الوطن“ البحرينية، اليوم الأحد، نقلا عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، قوله إن الاتحاد البحريني أبلغ الاتحاد الخليجي برغبته في استضافة ”خليجي 25“ بدلا عن العراق.

ويعيش العراق على صفيح ساخن بعد اغتيال قاسم سليماني، ثم وقوع عدة تفجيرات في العاصمة بغداد.

وأشار رئيس الاتحاد البحريني إلى أن منتخب بلاده هو حامل اللقب وهو الأحق بالاستضافة.

وسبق أن نظمت البحرين بطولة ”خليجي 21“ في عام 2013.

وأوضح: ”الأمر متروك لقرار الاتحاد الخليجي“.

وفاز العراق بحق استضافة ”خليجي 25“ في نوفمبر الماضي، غير أن التوترات الراهنة فيه قد تؤدي إلى سحب ملف استضافته للبطولة القادمة، ويعود القرار النهائي بهذا الشأن إلى الاتحاد الخليجي للعبة.