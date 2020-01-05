إدارة نادي النصر تتكفل بعلاج ليندر تاوامبا لاعب التعاون بعد إصابته في السوبر السعودي

قررت إدارة نادي النصر التكفل بعلاج الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب نادي التعاون، عقب إصابته في مباراة الفريقين، أمس السبت، في كأس السوبر السعودي.

وفي وقت سابق، أعلن التعاون أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ليندر تاوامبا، بينت تعرضه لكسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل، وأن اللاعب يحتاج للعلاج والراحة لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة النصر قررت التكفل بعلاج الكاميروني توامبا مهاجم التعاون في أفضل المستشفيات، بعد إصابته في مباراة السوبر“.

وأصيب توامبا بعد تدخل من عبدالله مادو لاعب النصر، في كأس السوبر على ملعب الجوهرة المشعة.

ونال نادي النصر لقب كأس السوبر السعودي، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح (5/4)، على التعاون، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.