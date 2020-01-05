 الكشف عن تشخيص إصابة تاوامبا ومدة غيابه – إرم نيوز‬‎

الكشف عن تشخيص إصابة تاوامبا ومدة غيابه

الكشف عن تشخيص إصابة تاوامبا ومدة غيابه

المصدر: رويترز

قال نادي التعاون، إن مهاجمه لياندري تاوامبا سيغيب لفترة قد تصل إلى شهر ونصف؛ بعد إصابته بكسر في القدم، خلال الخسارة أمام النصر في مباراة كأس السوبر السعودية لكرة القدم، أمس السبت.

وأصيب تاوامبا (30 عاما) في مباراة السوبر التي خسرها التعاون بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. وافتتح المهاجم الكاميروني التسجيل قبل أن يغادر الملعب في الشوط الأول.

وأوضح التعاون في بيان: ”أظهرت الفحوص الطبية وجود كسر في أعلى عظمة الشظية، وتمزق في أربطة الكاحل، ويحتاج لفترة علاج تمتد من أربعة إلى ستة أسابيع“.

وسجل تاوامبا هدفا من ضربة رأس في الدقيقة 18، ثم خرج اضطراريا بعد إصابته في الدقيقة 25؛ بعد تدخل قوي من عبدالله مادو. ونشر النادي فيديو له وهو يستخدم عكازين للمشي.

ويشكل غياب تاوامبا ضربة قوية للتعاون، صاحب المركز السابع بفارق سبع نقاط خلف النصر المتصدر، حيث ساعد الفريق في التتويج بكأس ملك السعودية بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل أمام الاتحاد، بجانب احتلال المركز الثالث بالدوري، الموسم الماضي، بتسجيل 21 هدفا.

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