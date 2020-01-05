من هو الألماني ماركو مارين لاعب النادي الأهلي السعودي الجديد؟

‭ ‬أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، توصله لاتفاق لضم ماركو مارين جناح منتخب ألمانيا السابق.

وقال الأهلي، صاحب المركز الرابع في الدوري، عبر تويتر: ”أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع المبدئي مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما) قادما من رد ستار الصربي لتدعيم صفوف الفريق الأول“.

وأوضح الأهلي أن إتمام التعاقد بشكل نهائي مع مارين، الفائز بالدوري الأوروبي مع تشيلسي وإشبيلية في 2013 و2014، سيكون بعد اجتياز الفحوص الطبية.

وبدأ مارين مشواره مع بروسيا مونشنغلادباخ ثم انتقل إلى فيردر بريمن وكان ضمن تشكيلة ألمانيا عند تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2010.

وتنقل مارين دائم الترحال بين أندية فيورنتينا وأندرلخت وطرابزون في السنوات الأخيرة ثم فاز بالدوري اليوناني مع أولمبياكوس في 2017 وبالدوري الصربي مع رد ستار في 2019 حيث اختير كأفضل لاعب في المسابقة.

لعب الألماني ماركو مارين هذا الموسم 12 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 9 أهداف، صنع 6 وسجل 3.

كما مثل اللاعب المنتخب الألماني في الفئات السنية بالإضافة إلى المنتخب الأول ولعب 16 مباراة دولية.

ماركو مارين ضد ليفربول الموسم الماضي

2 أسيست ..

pic.twitter.com/xZG02wRWdS — خالد (@KdNet_) January 5, 2020

ويبتعد الأهلي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، بفارق ست نقاط عن النصر متصدر الدوري قبل أن يخوض مباراة القمة أمام الهلال بعد غد الثلاثاء.