ردة فعل سعود آل سويلم بعد فوز نادي النصر بالسوبر السعودي‎

بارك سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق، لفريقه تحقيق بطولة كأس السوبر السعودي، يوم السبت، بعد فوزه على نظيره التعاون بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة“ في جدة، معلنا تقديمه مليون ريال مكافأة للاعبي ”العالمي“.

وقدم رئيس النصر السابق شكره للاعبي الفريق والجماهير والإدارة، على تحقيقهم البطولة، متمنياً التوفيق لفريق التعاون الذي بحسب السويلم أمتعهم العام الماضي ويتمنى عودته مجدداً.

وقال آل سويلم في التغريدة التي نشرها في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ ألف مبروك لعشاق النادي القاري العالمي الأول كبير الرياض تحقيق البطولة 44، شكراً لأبطالنا في الميدان، شكراً لجمهور الشمس، شكراً لرجال العالمي، هاردلك لعشاق السكري أمتعتونا العام الماضي ونتمنى العودة مجدداً.

وأعلن آل سويلم عن تقديم مليون ريال مكافأة للاعبي فريقه والجهاز الفني بمناسبة التتويج بلقب السوبر، وأوضح: ”يشرفني تقديم مليون ريال مكافأة للاعبي العالمي والجهاز الفني بمناسبة تحقيق السوبر السعودي.. نادي النصر يستحق الكثير والكثير.. وأعتذر عن التقصير“.

يشرفني تقديم مليون ريال مكافأة للاعبي العالمي والجهاز الفني بمناسبة تحقيق السوبر السعودي.. نادي النصر يستحق الكثير والكثير.. واعتذر عن التقصير. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) January 4, 2020

وكان آل سويلم الذي كلف من قبل هيئة الرياضة برئاسة النادي الأصفر في مارس 2018، قد أعلن في يونيو الماضي، اعتذاره عن الترشح لرئاسة النادي لظروفه الخاصة، والاكتفاء بما قدمه خلال الموسم الماضي.

وأحرز النصر لقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم لأول مرة عقب التفوق 5-4 على التعاون بعد التعادل بهدف لكل منهما اليوم السبت.

وأنقذ برادلي جونز حارس النصر ركلة الترجيح من طلال العبسي ليهدي ناديه اللقب لأول مرة بعد الخسارة قبل ذلك في 2014 و2015.

ويأتي تتويج النصر في استاد الجوهرة المشعة في جدة قبل أن تستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسبانية بشكلها الجديد هذا الأسبوع وبمشاركة برشلونة وريال مدريد وبلنسية وأتليتيكو مدريد.

وكانت السعودية أيضا قد استضافت كأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس ولاتسيو الشهر الماضي.

وتقدم الكاميروني ليندر تاوامبا بهدف للتعاون بضربة رأس في الدقيقة 18 وأدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي أحرز 57 هدفا في 2019، التعادل بتسديدة أرضية في الدقيقة 58.

وبدأ النصر بقوة وأهدر حمدالله انفرادا بالمرمى بعد ثلاث دقائق لكن بطل الدوري في الموسم الماضي دفع الثمن سريعا عندما ارتقى تاوامبا لركلة ركنية نفذها هيلدون ووضعها برأسه في المرمى.

وتلقى التعاون، بطل كأس الملك في الموسم الماضي، ضربة مبكرة بإصابة تاوامبا بعد دقائق من تسجيل الهدف حيث كان في طريقه للمرمى قبل أن يتعرض لإصابة بالتواء في الكاحل بعد تدخل من عبدالله مادو.

ورغم أن النصر ضغط بقوة لمحاولة إدراك التعادل فإنه لم يفعل ذلك مع ابتعاد حمدالله عن مستواه وإهدار فرصتين في نهاية الشوط الأول.

وتطور أداء حمدالله، هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي، حيث راوغ منافسه العبسي ببراعة وسدد كرة أرضية بهدوء داخل الشباك.

وبعد ربع ساعة مرر حمدالله كرة رائعة إلى زميله أحمد موسى الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة اصطدمت بالقائم في الدقيقة 73.

وبعد أربع دقائق رد ساندرو مانويل بتسديدة قوية من مدى بعيد واصطدمت بالعارضة بعد هجمة نادرة للتعاون الذي لجأ إلى الدفاع.

وفي الوقت بدل الضائع كاد النصر أن ينتزع الفوز لكن تسديدة جوليانو، بعد تمريرة حمدالله، ارتدت من القائم.

وفي ركلات الترجيح، سدد أمرابط لاعب النصر ركلة الترجيح الثالثة في العارضة لكن ريكاردو ماتشادو لاعب التعاون أطاح بالركلة الرابعة بعيدا قبل أن يهدر زميله العبسي الركلة السادسة.