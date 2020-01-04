نادي النصر يتوج بطلا لكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون (فيديو)

توج نادي النصر بطلا لكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على التعاون بركلات الترجيح (5-4)، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين، سجل الهدفين ”تاوامبا (التعاون)، وعبد الرزاق حمد الله (النصر)“.

افتتح تاوامبا أهداف المباراة لصالح التعاون، عند الدقيقة 18 من ضربة رأسية قوية، على يسار براد جونز.

النصر (6) 1 × 1 (5) التعاون | اهداف اللقاء + ركلات الترجيح ” مبروووووكككك نادي النصر بطلاً لكاس السوبر 2020 #كأس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/sP1EapHtmn — ا ح م د (@ahmad999185) January 4, 2020

وشهد الشوط الأول، إهدار العديد من الفرص السهلة من جانب النصر، عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتعرض تاوامبا لإصابة مؤثرة على مستوى القدم اليسرى في الشوط الأول، تم استبداله على إثرها حيث حل منصور المولد بدلًا منه.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي النصر على مجريات اللقاء، حتى تمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58، بعدما وضع الكرة على يسار الحارس كاسيو.

وواصل النصر سيطرته على اللقاء، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى التعاون، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

واحتكم الفريقين لركلات الترجيح، ليتوج نادي النصر بعد الفوز (5-4).