هدف مباراة النصر والتعاون.. توامبا يضع ”سكري القصيم“ في المقدمة (فيديو)

سجل ليدز توامبا الهدف الأول لفريق التعاون في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في إطار كأس السوبر السعودي، على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.
د18’ هدف للتعاون! ⚽
#توامبا يفتتح التسجيل
#النصر 0 : 1 #التعاون
#النصر_التعاون
#كأس_السوبر_السعودي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/pXI3yZXRyB
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020
ويخوض النصر المباراة بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، بينما التعاون هو حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن 32 مواجهة سابقة جمعت بين فريقي النصر والتعاون (انتصر العالمي في 23 وانتصر التعاون في 4، وهناك 4 تعادلات).
وآخر 5 مواجهات بينهما؛ انتصر نادي النصر في 3 لقاءات، بينما انتصر التعاون في لقاءين وسجل العالمي 6 أهداف وأحرز ”سكري القصيم“ 6 أيضا.
آخر مباراة بين الطرفين انتهت بفوز النصر 2-1 بالجولة الـ11 من الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.