هدف مباراة النصر والتعاون.. توامبا يضع ”سكري القصيم“ في المقدمة (فيديو)

سجل ليدز توامبا الهدف الأول لفريق التعاون في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في إطار كأس السوبر السعودي، على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ويخوض النصر المباراة بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، بينما التعاون هو حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن 32 مواجهة سابقة جمعت بين فريقي النصر والتعاون (انتصر العالمي في 23 وانتصر التعاون في 4، وهناك 4 تعادلات).

وآخر 5 مواجهات بينهما؛ انتصر نادي النصر في 3 لقاءات، بينما انتصر التعاون في لقاءين وسجل العالمي 6 أهداف وأحرز ”سكري القصيم“ 6 أيضا.

آخر مباراة بين الطرفين انتهت بفوز النصر 2-1 بالجولة الـ11 من الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.