التشكيلة الرسمية لمباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، التشكيل الرسمي لفريقه، الذي سيواجه التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ”الجوهرة المشعة“، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاءت تشكيلة النصر كالآتي:

حراسة المرمى: براد جونز.

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، عبد الله مادو، عوض خميس.

الارتكاز: بيتروس، الخيبري.

الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويتواجد على مقاعد البدلاء:“زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، عبد العزيز الجبرين، عبد الرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبد الفتاح آدم“.

ويتنافس النصر والتعاون على لقب السوبر الأول في تاريخ الفريقين، لينضما إلى قائمة المتوجين باللقب، والتي تضم الهلال (لقبين)، والأهلي والشباب والفتح (لقب واحد).