العدالة يعبر الشعلة ويضرب موعدا مع نادي النصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل فريق العدالة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إثر الفوز على الشعلة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، يوم السبت، ضمن دور الـ16 من البطولة.

وتقدم سي مانداو للعدالة في الدقيقة 16، وأضاف كاروليس أندريا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وضرب العدالة موعدا مع النصر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل العدالة لدور الـ8، برفقة أندية أبها والفتح والاتفاق والهلال والنصر والوحدة والأهلي.