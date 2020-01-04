 العدالة يعبر الشعلة ويضرب موعدا مع نادي النصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

العدالة يعبر الشعلة ويضرب موعدا مع نادي النصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

العدالة يعبر الشعلة ويضرب موعدا مع نادي النصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل فريق العدالة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إثر الفوز على الشعلة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، يوم السبت، ضمن دور الـ16 من البطولة.

وتقدم سي مانداو للعدالة في الدقيقة 16، وأضاف كاروليس أندريا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وضرب العدالة موعدا مع النصر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل العدالة لدور الـ8، برفقة أندية أبها والفتح والاتفاق والهلال والنصر والوحدة والأهلي.

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