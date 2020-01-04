تقرير: 7 لاعبين يهددون استقرار النادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أن عددا من لاعبي الفريق باتوا يمثلون صداعا حقيقيا داخل مجلس إدارة النادي.

وبحسب المصادر فهناك 7 لاعبين دخلوا بالفعل الفترة الحرة من عقودهم وباتوا أحرارا في التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الأهلي.

واللاعبون السبعة هم سلمان المؤشر، مهند عسيري، عبدالرحمن غريب، حسين عبدالغني، ياسر المسيليم، باسم العطالله، محمد اليامي.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية أن اللاعب سعيد المولد قد يغيب عن مباراة الأهلي أمام الهلال، يوم الثلاثاء، السابع من الشهر الحالي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي (مؤجلة)، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة الرياضية: ”إصابة مدافع النادي الأهلي سعيد المولد بتمزق في عضلة الساق، وهذا الأمر ربما سيبعده عن مواجهة الهلال“.

في سياق متصل، أعلن المشرف على الكرة بالنادي، الأمير منصور بن مشعل في تصريحات فضائية أنه لم يستمر مع الإدارة الحالية بسبب الاختلاف في وجهات النظر.

ويعد قرار مثل ذلك بمثابة الصدمة لإدارة النادي خاصة أنه الداعم الرئيسي للإدارة الحالية وبرحيله سيفقد الفريق ثقلا ماديا كبيرا.

وكان الأمير منصور قد دخل في خلافات مع الرئيس الحالي للنادي، أحمد الصائغ بسبب تردي نتائج الفريق وقرار الإدارة برحيل المدرب السابق برانكو إيفانوفيتش والتعاقد مع السويسري كريستيان غروس غير المقبول من قبل الأمير.

في جانب آخر، كشفت تقارير صحفية مطلعة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الأهلي يوسف البلايلي أمام الفيحاء، والتي انتهت بتأهل النادي الجداوي لدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إن الإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في الكتف ولن تعيق اللاعب عن المشاركة في التدريبات القادمة وأنه سيكون جاهزا للمشاركة مع زملائه في المواجهة المنتظرة أمام الهلال.

وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة اللاعب يوسف بلايلي في مغادرة النادي الأهلي والبحث عن الاحتراف في مكان آخر دون توضيح سبب تلك الرغبة.

وقاد النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي فريقه إلى بلوغ دور ربع النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الفيحاء، بعد أن فاز الفريق الجداوي بهدف نظيف.

وأحرز السومة هدف الأهلي الوحيد في شباك الفيحاء في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة.