الهيئة العامة للرياضة ترفض استقالة أنمار الحائلي من نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

فجّر عمار باحكيم مراسل القناة ”الرياضية“، مفاجأة من العيار الثقيل في مداخلة على القناة ”الرياضية“ عندما كشف عن أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قد تقدم باستقالته مرتين للهيئة العامة للرياضة في السعودية، لكن الأخيرة رفضت استقالته.

وقال باحكيم في مداخلة لبرنامج ”الديوانية“ على القناة ”الرياضية“، إن الحائلي فاجأ أعضاء الجمعية العمومية، بأنه لا يستطيع التقدم بالاستقالة“، مبينا أن الهيئة العامة للرياضة وعدته بالدعم وتحسين الأمور خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد كان قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2019 وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل حاليا المركز الـ 13 في الدوري.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”الرياضية“ إن الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت أمس، في نادي الاتحاد، اطلعت على الالتزامات المالية المُرحّلة من الإدارات السابقة، والتي تبلغ قيمتها قرابة 368 مليون ريال، تشمل الحقوق للمطالبات المالية المحلية والخارجية ”لاعبين ـ شركات ـ أندية خارجية“.