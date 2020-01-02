لماذا تراجع عبدالرزاق حمدالله للمركز الثالث في ترتيب هدافي العالم للعام 2019؟

صدم الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ”IFFHS“ جماهير نادي النصر السعودي بعدما أزاح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صدارة هدافي العالم للعام 2019.

وحلّ مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله في المركز الثالث على الرغم من تفوقه في عدد الأهداف المسجلة، إذ كان للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء رأي آخر.

واختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول والأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني وعبدالرزاق حمدالله في المركز الثالث.

واعتمد الاتحاد الدولي في ترتيبه على أهداف اللاعبين في الدوريات المحلية والأهداف مع المنتخب حيث كان للهدف الدولي نقاط أكثر من الهدف المحلي.

وحصل ليفاندوفسكي على 70 نقطة، في حين جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيًا بـ 63 نقطة، وحل عبدالرزاق حمدالله في المركز الثالث بـ 61 نقطة.

وحصد عبدالرزاق حمدالله مؤخرا جائزة أفضل لاعب عربي للعام 2019 في حفل ”غلوب سوكر“ والذي أقيم في دبي.

ويملك عبدالرزاق حمدالله 10 أهداف الموسم الحالي في الدوري السعودي، في صدارة الهدافين، علما أنه تصدر ترتيب الهدافين الموسم الماضي بـ35 هدفا.