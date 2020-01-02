رسميًا: الشباب السعودي يتعاقد مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم بكين الصيني (شاهد)

أنهى نادي الشباب السعودي تعاقده مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم فريق بكين رينهي الصيني.

وأصدر نادي الشباب بيانًا مقتضبًا، قال فيه:“وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًا مع المحترف السنغالي ماكيتي ديوب لموسم ونصف الموسم“.

وأضاف الشباب في بيانه:“تمنت إدارة النادي للاعب الكثير من النجاح في مهمته التالية مع الشباب“.

يذكر أن اللاعب السنغالي حضر إلى الرياض منذ يومين من أجل الاجتماع مع إدارة نادي الشباب.

???? Alshabab a signé un contrat avec le professionnel sénégalais Makhete Diop pour une saison et demie ,

on souhaite au joueur du succès dans sa prochaine mission .#ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/Ekd5SlCw6D — Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) January 2, 2020

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن رغبة الشباب بضم ماكيتي هو أن لديه تجربتين في الملاعب العربية، وتحديدًا في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث لعب في صفوف فريقي شباب الأهلي دبي بالإضافة إلى الظفرة.

ويحتل فريق الشباب المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وذلك عقب فوزه الثمين على أهلي جدة في الجولة الثالثة عشرة بهدف دون ردٍ.