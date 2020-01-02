 رسميًا: الشباب السعودي يتعاقد مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم بكين الصيني (شاهد) – إرم نيوز‬‎

رسميًا: الشباب السعودي يتعاقد مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم بكين الصيني (شاهد)

رسميًا: الشباب السعودي يتعاقد مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم بكين الصيني (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

أنهى نادي الشباب السعودي تعاقده مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم فريق بكين رينهي الصيني.

وأصدر نادي الشباب بيانًا مقتضبًا، قال فيه:“وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًا مع المحترف السنغالي ماكيتي ديوب لموسم ونصف الموسم“.

وأضاف الشباب في بيانه:“تمنت إدارة النادي للاعب الكثير من النجاح في مهمته التالية مع الشباب“.

يذكر أن اللاعب السنغالي حضر إلى الرياض منذ يومين من أجل الاجتماع مع إدارة نادي الشباب.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن رغبة الشباب بضم ماكيتي هو أن لديه تجربتين في الملاعب العربية، وتحديدًا في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث لعب في صفوف فريقي شباب الأهلي دبي بالإضافة إلى الظفرة.

ويحتل فريق الشباب المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وذلك عقب فوزه الثمين على أهلي جدة في الجولة الثالثة عشرة بهدف دون ردٍ.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
الشباب السعودي
تاغ
رياضة
سوق الانتقالات
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث