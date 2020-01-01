مباراة النصر ضد التعاون.. نور الدين أمرابط يعزِز صفوف ”العالمي“.. وإصابة هوساوي

عاد المغربي نور الدين أمرابط للمشاركة في تدريبات فريق النصر، التي أقيمت، اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام فريق التعاون يوم السبت المقبل في مدينة جدة.

تأتي مشاركة أمرابط في المران، بعدما حصل على موافقة الجهاز الطبي؛ بشأن قدرته على الانخراط في التدريب بشكل طبيعي، بعدما غاب عن التدريبات خلال اليومين الماضيين؛ لتعرضه لإصابة اضطرته للبقاء في عيادة النادي لتلقي العلاج اللازم؛ حتى يتعافى ويصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات والمباراة.

وكان الجهاز الطبي في نادي النصر، قد منح المغربي نور الدين أمرابط، الضوء الأخضر للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة التعاون في نهائي كأس السوبر السعودي، السبت المقبل.

ويلتقي النصر بنظيره التعاون يوم السبت المقبل، بجدة، في مباراة كأس السوبر السعودي.. على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسيشارك النصر في المباراة بصفته بطل كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاون بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية عن تعرض عمر هوساوي، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق مساء اليوم ”الأربعاء“.

وينتظر النصر خضوع هوساوي لكشف طبي غدًا الخميس، من أجل تحديد حجم الإصابة ومدى جاهزيته للمشاركة أمام التعاون في مباراة كأس السوبر.

وتمثل إصابة هوساوي ضربة موجعة لدفاع النصر، خاصة وأنه كان من المنتظر أن يعتمد عليه المدير الفني روي فيتوريا، ليحل محل عبد الله مادو ”المصاب“، كما تعرض عبدالرحمن العبيد لإصابة، قد تجبر فيتوريا على المشاركة بعوض خميس بدلًا منه.