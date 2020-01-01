جماهير نادي الاتحاد السعودي تشن هجوما على الإدارة والمدرب بعد وداع كأس الملك

شنت جماهير وإعلاميو نادي الاتحاد السعودي هجوما قاسيا على إدارة النادي والمدرب الهولندي تين كات، على خلفية خروج ”العميد“ من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح من دور الـ16.

وكان الفتح قد نجح في إقصاء الاتحاد، يوم الأربعاء، بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، حيث نجح الفتح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وهاجم الاتحاديون الإدارة بسبب هروب اللاعبين المحترفين وخروج محليين مثل أحمد عسيري دون تعويضهم بلاعبين أكفاء، حيث لعب الفريق دون قلبي دفاع متمرسين، إذ شارك حمدان الشمراني في هذا المركز وهو في الأساس ظهير أيسر.

الإعلامي هتام النجار، قال: ”المدرب الذي يسمع كثيرا طبيعي اللي قاعد يصير فيه.. اللاعبون عرفوا هذا الشيء ومن هنا لا غرابة إن ظهروا بلا روح.. في الاتحاد لم يكن يعوض ضعف الإمكانيات سوى الروح.. لا روح ولا إمكانيات.. إن أردت العودة للبطولات أعد هيبة الفريق أولا ثم فكر في لاعبين بإمكانيات عالية يعيدون الهيبة“.

المدرب الذي يسمع كثيرًا طبيعي اللي قاعد يصير فيه .. اللاعبون عرفوا هذا الشي ومن هنا لا غرابة ان ظهروا بلا روح .. في الاتحاد لم يكن يعوض ضعف الإمكانيات سوى الروح .. لا روح ولا إمكانيات .. ان اردت العودة للبطولات اعد هيبة الفريق اولا ثم فكر في لاعبين بامكانيات عالية يعيدون الهيبة. — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) January 1, 2020

الإعلامي مصباح معتوق غرّد قائلا: ”والله حرام فيكم ترأسون فريق حواري فما بالكم بنادي مثل الاتحاد قسم بالله عيب عيب عيب.. الله يعجل برحيلكم اليوم قبل بكرة وبحول الله خروجكم قريب ونفتك من عقليتكم الصغيرة اللي تديرون بها العميد“.

والله حرام فيكم ترأسون فريق حواري فما بالكم بنادي مثل #الاتحاد قسم بالله عيب عيب عيب .. الله يعجل برحيلكم اليوم قبل بكرة وبحول الله خروجكم قريب ونفتك من عقليتكم الصغيرة اللي تديرون بها #العميد pic.twitter.com/eVvR1vonlF — مصباح معتوق (@m_matooq) January 1, 2020

محمد البكيري قال: ”مبروك للفتح التأهل، خروج اتحادي من الكأس. يتحمله بنسبة كبيرة المدرب العجوز. ثم التأهيل النفسي المفقود من جانب الإدارة، لا تكتيك ولا قتالية من اللاعبين في بطولة خروج مغلوب. وأمام منافس ليس صعبا“.

مبروك للفتح التأهل .

خرووووج اتحادي من الكأس. يتحمله بنسبة كبيرة المدرب العجوووووز. ثم التأهيل النفسي المفقود من جانب الإدارة. لاتكتيك ولاقتالية من اللاعبين في بطولة خروج مغلوب. وامام منافس ليس صعبا. #الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/neBvMvEGBr — محمد البكيري (@m_bukairy) January 1, 2020

وأشار الإعلامي محمد أبو هداية: ”تجرأت الفرق الصغيرة والصاعدة واللي بلا تاريخ على (العميد) بسبب إدارته التي لا تملك خبرة ولا دراية ولا ملاءة ثم لاعبين بلا روح ولا تقدير ومدرب يبدو أنه غير كفؤ ولا مؤهل لإدارة لقاء.. لقد سئمت جماهير الاتحاد من هذا العبث الذي أهان ناديهم وأوصله للقاع.. أرحموا العميد وارحلوا“.

تجرأت الفرق الصغيرة والصاعدة واللي بلا تاريخ على ( العميد ) بسبب إدارته التي لاتملك خبرة ولا دراية ولا ملاءة ثم لاعبين بلا روح ولا تقدير ومدرب يبدو أنه غير كفؤ ولا مؤهل لادارة لقاء .. لقد سئمت جماهير الاتحاد من هذا العبث الذي أهان ناديهم وأوصله للقاع .. ارحموا العميد وارحلوا (!!) — محمد أبوهداية (@mabuhedaih) January 1, 2020

وتقدم الاتحاد، بطل نسخة 2018، في الدقيقة 13 بهدف للقائد كريم الأحمدي الذي تابع تسديدة زميله البرازيلي رومارينيو التي ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الفتح ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأدرك الهولندي ميتشل تي فريدي التعادل للفتح بعدها بدقيقتين عبر تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك مارسيلو جروهي حارس الاتحاد.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة أرسل توفيق بوحيمد تمريرة عرضية حولها الشمراني بالخطأ في مرماه، ليضرب الفتح موعدا مع أبها في دور الثمانية.

ويعاني الاتحاد هذا الموسم، حيث يحتل المركز 13 في الدوري برصيد 13 نقطة متقدما بمركز واحد عن الفتح الذي يملك تسع نقاط.