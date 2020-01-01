الفتح يقصي نادي الاتحاد من كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حجز فريق الفتح مقعدا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على نادي الاتحاد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الشرائع، في دور الـ16 من البطولة.

وتقدم كريم الأحمدي لصالح الاتحاد في الدقيقة 13، وتعادل ميتشيل تي فريدي للفتح سريعا في الدقيقة 15، في حين تقدم الفتح بهدف الفوز عن طريق الخطأ من حمدان الشمراني، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الاتحاد كارلوس فيلانويفا أساسيا، والذي تلقى رسالة وداعية من الجماهير الاتحادية، في ظل رحيله المرتقب عن النمور، وتم إلغاء هدف لصالح ألكساندر بريغوفيتش، مهاجم الاتحاد، بداعي التسلل على رومارينهو في الدقيقة 33، كما تم إلغاء ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 53 بعد لجوء حكم المباراة لتقنية VAR.

وودع العميد منافسات كأس الملك، ليتأهل الفتح إلى ربع النهائي، ويواجه أبها الذي أطاح بالتعاون، حامل اللقب، من البطولة.