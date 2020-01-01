الفيصلي يعلن رحيل لويس جوستافو إلى نادي الوحدة السعودي

كشف نادي الفيصلي عن موافقته على عرض الوحدة لضم البرازيلي لويس جوستافو.

ويحتل الفيصلي المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.

جاءت الموافقة على رحيل جوستافو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للاستفادة من بيعه، لا سيما وأنه يتبقى في عقده 5 أشهر فقط.

وافقت إدارة النادي على العرض المقدم من @alwehdaclub1 بشأن شراء المدة المتبقية " 5 اشهر " من عقد اللاعب لويس قوستافو من جانبه قدمت إداة النادي شكرها وتقديرها للاعب على ماقدمه خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في مشواره القادم . #الفيصلي pic.twitter.com/bi3smJ9pdw — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 1, 2020

ووجهت إدارة الفيصلي شكرها لجوستافو على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في مشواره المقبل.

وتعاقد الفيصلي مع جوستافو، 28 عاما، في صيف عام 2017، قادما من باهيا البرازيلي، وظهر بشكل مميز مع الفريق.