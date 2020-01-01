 الفيصلي يعلن رحيل لويس جوستافو إلى نادي الوحدة السعودي – إرم نيوز‬‎

الفيصلي يعلن رحيل لويس جوستافو إلى نادي الوحدة السعودي

الفيصلي يعلن رحيل لويس جوستافو إلى نادي الوحدة السعودي

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف نادي الفيصلي عن موافقته على عرض الوحدة لضم البرازيلي لويس جوستافو.

ويحتل الفيصلي المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.

جاءت الموافقة على رحيل جوستافو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للاستفادة من بيعه، لا سيما وأنه يتبقى في عقده 5 أشهر فقط.

ووجهت إدارة الفيصلي شكرها لجوستافو على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في مشواره المقبل.

وتعاقد الفيصلي مع جوستافو، 28 عاما، في صيف عام 2017، قادما من باهيا البرازيلي، وظهر بشكل مميز مع الفريق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
الفيصلي السعودي
الوحدة السعودي
تاغ
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث