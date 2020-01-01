صحيفة: علي البليهي يصدم إدارة نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي ومدافع الفريق علي البليهي قد تعقدت بسبب مطالب اللاعب المبالغ فيها.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن اللاعب الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده خلال الأيام القليلة القادمة قد طالب بزيادة المقابل المادي للتجديد.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب طالب بمضاعفة راتبه السنوي عما يتقاضاه في الوقت الحالي، وهو ما رفضته إدارة الهلال وتوقفت لذلك المفاوضات.

وبحسب الصحيفة فإن وكيل اللاعب قد فتح الباب أمام الأندية الراغبة في ضمه لتقديم عروضها المادية حيث وصل إليه عرض من نادي الاتحاد لضمه.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة الهلال فإن اللاعب سيرضخ لعرض الهلال وسيجدد، وإن ما يحدث منه ومن وكيل أعماله هو محاولة لزيادة المقابل المادي فقط.