عبد العزيز بن تركي الفيصل: دعمنا للفرق السعودية متساوي.. ولا نتدخل في اختيار رؤساء الأندية (شاهد)

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن الهيئة لا تتدخل في اختيارات رؤساء الأندية، مشددا على أن ما حصل عليه الهلال من دعم خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا تم بعد بلوغه النهائي بذات المبلغ الذي حصل عليه فريق الوحدة لكرة اليد.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي خلال حوار مع بتال القوس مقدم برنامج ”في المرمى“ على قناة العربية بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصبه: ”الهيئة دعمت الهلال قبل تحقيق اللقب الآسيوي مثلما فعلت مع الوحدة.

”الهيئة تدفع للأندية شهرياً والإدارات تصرف الأموال وفقاً للتقارير. أما عن المبلغ غير المعلن من الدعم الحكومي فتم توظيفه في التشغيل والإنتاج ولم يتم الإعلان عنه نظرا لأنه شأن داخلي للهيئة“.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ #في_المرمى: الهيئة دعمت الهلال قبل تحقيق اللقب الآسيوي مثلما فعلت مع الوحدة، والهيئة تدفع للأندية شهرياً والإدارات تصرف الأموال وفقاً للتقارير. أما عن المبلغ غير المعلن من الدعم الحكومي فتم توظيفه في التشغيل والانتاج#حوار_عبدالعزيز_الفيصل pic.twitter.com/bX2IBgTeyT — العربية – في المرمى (@FilMarma) December 31, 2019

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي ”استغرق إعداد استراتيجية دعم الأندية ستة أشهر. ودعم الأندية بالتساوي ، وبعض الأندية الصغيرة طبّقت الحوكمة بشكل أفضل من الأندية الكبيرة. وسيتم مراجعة معيار الحضور الجماهيري في المستقبل.

”بناء على تقارير أداء العمل في الأندية وآلية تطبيق معايير الحوكمة التي تطورت كثيراً.. فأنا راضٍ عن أداء إدارات الأندية الرياضية لكن الهيئة لم تتدخل في اختيار الرؤساء“.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي ”الهيئة لم تفرض أي رئيس ناد بل الجمعيات العمومية هي التي اختارت الرؤساء، وهناك مبالغ مرصودة للقضايا المنظورة ضد الأندية التي رفعت قبل 30 يونيو 2019، وما بعد ذلك التاريخ مسؤولية إدارة النادي.

”لا يستطيع أي شخص التفرد بالقرار داخل أي نادِ مهما كان عدد الأصوات الذي يملكه، هناك لائحة واضحة للجميع“.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ #في_المرمى: الهيئة لم تفرض أي رئيس نادي، الجمعيات العمومية هي التي اختارت الرؤساء، وهناك مبالغ مرصودة للقضايا المنظورة ضد الأندية التي رفعت قبل 30 يونيو 2019، وما بعد ذلك التاريخ مسؤولية إدارة النادي#حوار_عبدالعزيز_الفيصل pic.twitter.com/peoCjtI39o — العربية – في المرمى (@FilMarma) December 31, 2019

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ #في_المرمى: لا يستطيع أي شخص التفرد بالقرار داخل أي نادِ مهما كان عدد الأصوات الذي يملكه، هناك لائحة واضحة للجميع. #حوار_عبدالعزيز_الفيصل pic.twitter.com/WZStJxyWPh — العربية – في المرمى (@FilMarma) December 31, 2019

تذاكر كأس السوبر الإسبانية

وعن طرح تذاكر كأس السوبر الإسبانية التي ستقام في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي: ”التذاكر تطرح قبل الفعاليات الرياضية بفترة تصل إلى نحو أسبوعين، وهي موجودة عبر المنصة الإلكترونية، ولا يوجد واسطة في الحصول على التذاكر. وعلى سبيل المثال تم بيع 80% من تذاكر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد“.

وأضاف: ”استخدمنا بعض المنشآت المؤقتة بسبب عامل الوقت، وتطوير المنشآت الرياضية الجديدة وتحسين الموجودة ضمن برنامج ”جودة الحياة“.. وسنحاول استضافة أحد سباقات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مستقبلاً“.

وتستضيف أبوظبي والبحرين سباقين ضمن جدول سباقات بطولات العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات وتسعى السعودية للسير على نفس الخطى.

وتابع الأمير عبد العزيز بن تركي لبرنامج ”في المرمى“ على قناة العربية: ”استضافة الأحداث الرياضية الكبرى يدل على إمكانيات السعودية الكبرى، ولن تمنعنا الانتقادات من مواصلة استضافة التظاهرات العالمية“.