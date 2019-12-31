 عبد العزيز بن تركي الفيصل: دعمنا للفرق السعودية متساوي.. ولا نتدخل في اختيار رؤساء الأندية (شاهد) – إرم نيوز‬‎

عبد العزيز بن تركي الفيصل: دعمنا للفرق السعودية متساوي.. ولا نتدخل في اختيار رؤساء الأندية (شاهد)

عبد العزيز بن تركي الفيصل: دعمنا للفرق السعودية متساوي.. ولا نتدخل في اختيار رؤساء الأندية (شاهد)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن الهيئة لا تتدخل في اختيارات رؤساء الأندية، مشددا على أن ما حصل عليه الهلال من دعم خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا تم بعد بلوغه النهائي بذات المبلغ الذي حصل عليه فريق الوحدة لكرة اليد.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي خلال حوار مع بتال القوس مقدم برنامج ”في المرمى“ على قناة العربية بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصبه: ”الهيئة دعمت الهلال قبل تحقيق اللقب الآسيوي مثلما فعلت مع الوحدة.

”الهيئة تدفع للأندية شهرياً والإدارات تصرف الأموال وفقاً للتقارير. أما عن المبلغ غير المعلن من الدعم الحكومي فتم توظيفه في التشغيل والإنتاج ولم يتم الإعلان عنه نظرا لأنه شأن داخلي للهيئة“.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي ”استغرق إعداد استراتيجية دعم الأندية ستة أشهر. ودعم الأندية بالتساوي ، وبعض الأندية الصغيرة طبّقت الحوكمة بشكل أفضل من الأندية الكبيرة. وسيتم مراجعة معيار الحضور الجماهيري في المستقبل.

”بناء على تقارير أداء العمل في الأندية وآلية تطبيق معايير الحوكمة التي تطورت كثيراً.. فأنا راضٍ عن أداء إدارات الأندية الرياضية لكن الهيئة لم تتدخل في اختيار الرؤساء“.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي ”الهيئة لم تفرض أي رئيس ناد بل الجمعيات العمومية هي التي اختارت الرؤساء، وهناك مبالغ مرصودة للقضايا المنظورة ضد الأندية التي رفعت قبل 30 يونيو 2019، وما بعد ذلك التاريخ مسؤولية إدارة النادي.

”لا يستطيع أي شخص التفرد بالقرار داخل أي نادِ مهما كان عدد الأصوات الذي يملكه، هناك لائحة واضحة للجميع“.

تذاكر كأس السوبر الإسبانية

وعن طرح تذاكر كأس السوبر الإسبانية التي ستقام في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي: ”التذاكر تطرح قبل الفعاليات الرياضية بفترة تصل إلى نحو أسبوعين، وهي موجودة عبر المنصة الإلكترونية، ولا يوجد واسطة في الحصول على التذاكر. وعلى سبيل المثال تم بيع 80% من تذاكر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد“.

وأضاف: ”استخدمنا بعض المنشآت المؤقتة بسبب عامل الوقت، وتطوير المنشآت الرياضية الجديدة وتحسين الموجودة ضمن برنامج ”جودة الحياة“.. وسنحاول استضافة أحد سباقات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مستقبلاً“.

وتستضيف أبوظبي والبحرين سباقين ضمن جدول سباقات بطولات العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات وتسعى السعودية للسير على نفس الخطى.

وتابع الأمير عبد العزيز بن تركي لبرنامج ”في المرمى“ على قناة العربية: ”استضافة الأحداث الرياضية الكبرى يدل على إمكانيات السعودية الكبرى، ولن تمنعنا الانتقادات من مواصلة استضافة التظاهرات العالمية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي الهلال
الدوري السعودي
الرياضة
الهلال السعودي
تاغ
رياضة
كرة القدم
مختارات
نادي الهلال السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث