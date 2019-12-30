بعد اكتساح العدالة.. لوشيسكو يطالب لجنة المسابقات باحترام نادي الهلال

أشاد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، بلاعبي الزعيم، عقب الفوز العريض بنتيجة 7/0 على العدالة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين.

وقال لوشيسكو عقب المباراة: ”حصدنا فوزا مهما الليلة، مع استعادة بعض اللاعبين وظهورهم بمستوى مميز، وحريصون على حصد الـ3 نقاط في كل مبارياتنا المؤجلة“.

وأضاف ”لا يوجد شيء للحديث عنه اليوم، قدّمنا مستوى جيدا وحصلنا على 3 نقاط، وبشكل نسبي كان لدي فرصة إراحة بعض اللاعبين عقب التقدم بالنتيجة، ولسوء الحظ فإننا لا يمكننا خوض التدريبات بكامل اللاعبين بسبب الضغط فهناك مجموعة تجري تمارين استرجاعية وأخرى تقوم بالتمارين التكتيكية“.

وأردف لوشيسكو ”على لجنة المسابقات أن تحترم الهلال، فهذا النادي رفع اسم الكرة السعودية عاليًا، وسوف نعمل ونقاتل في كل مبارياتنا“، في إشارة إلى تتويج الهلال بلقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي، ثم نيل المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

وأكمل المدرب الروماني ”تتحدثون عن الكرة الإنجليزية، لديهم 150 عامًا خبرة، وروزنامة واضحة، جميع الفرق لها نفس الفرصة، قارنوا بين الجدولة وبعدها احكموا بشكل عادل، ليس من السهل أن نخرج من الآسيوية وكأس العالم وتوالي المباريات بهذا الضغط“.

واختم مدرب الهلال: ”نريد المركز الأول فقط في الدوري السعودي، نواف العابد لاعب مهم لنا، والفريق سيخوض كل 3 أيام مباراة لذلك نحتاج كل لاعب بالفترة القادمة“.

واكتسح الهلال منافسه العدالة على استاد جامعة الملك سعود، وأنهى الهلال النصف الأول من المباراة متفوقا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها نواف العابد وسيباستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي غوميز (هدفين).

وسجل الهلال 3 أهداف في الشوط الثاني بتوقيع بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري وآندري كاريلو، ليحقق أكبر فوز له في الموسم الحالي، علما أنه اكتسح الرائد 5/0 في الجولة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 24 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 5 نقاط عن النصر متصدر جدول الترتيب، لكن الهلال لعب 11 مباراة، مقابل 13 مباراة للنصر.

