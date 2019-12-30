رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل (صور)

أعلن الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو جيل لمدة عامين ونصف.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم ”يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع الأرجنتيني ليوناردو جيل بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة عامين ونصف.

”تم توقيع العقد في مدينة دبي الإماراتية بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بحضور نائب رئيس النادي والمشرف على كرة القدم أحمد كعكي والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع والمدير التنفيذي للفريق الأول صالح الصقري“.

وتعادل الاتحاد لأول مرة في الدوري هذا الموسم عندما أحرز البديل عبدالرحمن الغامدي هدف التعادل 1-1 مع ضيفه الفتح في الوقت المحتسب بدل الضائع أمس الأحد.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد 13 جولة.

ليوناردو جيل ينضم لكتيبة النمور ????#شتوية_العميد pic.twitter.com/nsh4a8KE2j — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 30, 2019

???????? مرحباً بنمرنا الجديد ليوناردو جيل #شتوية_العميد pic.twitter.com/xC7nR9SyKW — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 30, 2019