شاهد.. بعد إصابة قوية.. استبدال حكم مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي (فيديو)

شهدت مباراة نادي الهلال ومنافسه العدالة في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، إصابة الحكم السلوفاكي إيفان كروزنياك، حيث لم يستطع استكمال المواجهة.

وتعرض الحكم السلوفاكي لإصابة قوية في الدقيقة 67، بعد التحام مع أحد مدافعي العدالة، حيث كان يراقب الكرة ويعود بظهره ليصطدم به اللاعب دون قصد.

وحاول الطاقم الطبي إسعاف الحكم السلوفاكي كروزنياك، لكنه لم يستطع استكمال المباراة، ليخرج بشكل اضطراري بعد نحو 9 دقائق، وحل بدلا منه الحكم الرابع خالد صلوي لاستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء.

الحكم السعودي ”خالد صلوي“ يدخل بديلاً للسلوفاكي ”ايفان كروزلياك“ بعد تعرضه لإصابة.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/1zwDx6twhk — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019

المستشار التحكيمي -عبدالرحمن الزيد- يحلل حالة سقوط حكم المباراة وخروجه.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/YuJuWenRUp — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019

واكتسح نادي الهلال منافسه العدالة بسباعية نظيفة بواقع 4 أهداف في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني.

ورفع الهلال، بطل دوري أبطال آسيا، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ 5 نقاط عن النصر متصدر جدول الترتيب وحامل اللقب، لكن الهلال لعب 11 مباراة مقابل 13 مباراة للنصر.