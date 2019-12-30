 شاهد.. بعد إصابة قوية.. استبدال حكم مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد.. بعد إصابة قوية.. استبدال حكم مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي (فيديو)

شاهد.. بعد إصابة قوية.. استبدال حكم مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شهدت مباراة نادي الهلال ومنافسه العدالة في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، إصابة الحكم السلوفاكي إيفان كروزنياك، حيث لم يستطع استكمال المواجهة.

وتعرض الحكم السلوفاكي لإصابة قوية في الدقيقة 67، بعد التحام مع أحد مدافعي العدالة، حيث كان يراقب الكرة ويعود بظهره ليصطدم به اللاعب دون قصد.

وحاول الطاقم الطبي إسعاف الحكم السلوفاكي كروزنياك، لكنه لم يستطع استكمال المباراة، ليخرج بشكل اضطراري بعد نحو 9 دقائق، وحل بدلا منه الحكم الرابع خالد صلوي لاستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء.

واكتسح نادي الهلال منافسه العدالة بسباعية نظيفة بواقع 4 أهداف في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني.

ورفع الهلال، بطل دوري أبطال آسيا، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ 5 نقاط عن النصر متصدر جدول الترتيب وحامل اللقب، لكن الهلال لعب 11 مباراة مقابل 13 مباراة للنصر.

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