مشجعون لنادي النصر السعودي يسخرون من ليفاندوفسكي بعد ”ريمونتادا“ عبدالرزاق حمدالله (صور)

سخر مشجعون لنادي النصر السعودي من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني الذي احتفل مبكرا بصدارة هدافي عام 2019 من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وغرد ليفاندوفسكي بتسجيله 54 هدفا في 58 مباراة، غير أن المغربي المتألق عبدالرزاق حمدالله حقق ”ريمونتادا“ مذهلة ليتصدر هدافي العالم بتسجيله ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في شباك الفيحاء بالدوري السعودي أمس السبت لينهي العام متصدرا لهدافي العالم.

وتصدر حمدالله، قائمة هدافي العالم لعام 2019 بـ57 هدفا، بعد أن قاد فريقه إلى تجاوز مضيفه الفيحاء بتسجيله ”هاتريك“، لينتهي اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية النصر بأربعة أهداف لهدف واحد.

وانهالت الردود الساخرة بالصور والفيديوهات على حساب المهاجم البولندي من قبل مشجعين سعوديين بعدما أنهى المهاجم المغربي العام متفوقا على مهاجم بايرن ميونخ.

ورد مشجع لنادي النصر على تغريدة ليفاندوفسكي: ”علاش تصيح“.

وعلق مغرد :“إهدأ واستمتع بحمدالله“.

وغرد ثالث بصورة حمدالله :“الأفضل في العالم“.

king of the desert 5️⃣7️⃣ goals ⚽???? #2019 pic.twitter.com/SwZB78NV5L — محمد | Champion ???? (@julamh) December 28, 2019

وتفوق حمدالله على نجوم عالميين أيضا أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

3️⃣7️⃣ Games 5️⃣7️⃣ Goals ⚽️???? #2019 Abderrazak Hamdallah @Hamedallah_9 Top goalscorers in the world ???????????? pic.twitter.com/iDvOYp2F16 — V ‏???????? (@v_nsr1) December 28, 2019

وغرد عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه االرسمي على تويتر بعد تحقيق ذلك الإنجاز :“سعيد للغاية بتصدر هدافي العالم لعام 2019 أشكر زملائي، الذين ساعدوني على ذلك، أشكر جماهير النصر وأتطلع لنجاح آخر في العام الجديد.