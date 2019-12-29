المريسل: لاعب سابق بنادي الهلال طالب فهد بن نافل بإقالة لوشيسكو (فيديو)

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، والمعروف بانتمائه لنادي النصر السعودي، عن حديث لاعب سابق بنادي الهلال مع رئيس النادي فهد بن نافل لإقناعه بتغيير المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وقال المريسل في تصريحات لقناة ”24 الرياضية“: ”وفق مصادري المتواضعة هناك لاعب سابق في الهلال تحدث مع فهد بن نافل، وأشعر بالصدمة من هذا الأمر، وطالبه بتغيير المدرب لوشيسكو، رغم إنجازه الأخير وقيادة الفريق للتتويج بأبطال آسيا والتأهل لكأس العالم للأندية، واليوم -أيضا- تم فتح موضوع عمر خربين واستبداله في الفترة الشتوية وإحضار مهاجم آخر مكان اللاعب السوري“.

ويمر فريق الهلال تحت قيادة لوشيسكو بفترة رائعة، ونجح في قيادة الأزرق لتحقيق المجد وحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ووقع الاختيار على مدرب الهلال السعودي كمدرب العام في رومانيا، بعد النجاح الكبير الذي حققه برفقة فريق باوك اليوناني بفوزه ببطولتي الدوري اليوناني الممتاز والكأس، ثم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مع الفريق الأزرق.

اخر المستجدات في نادي #الهلال ذكرتها امس الجمعة عبر برنامج #الحصاد_الرياضي

. pic.twitter.com/LUYPhiFjHR — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 28, 2019

بينما انضم المهاجم السوري عمر خربين لزميله كارلوس إدواردو في قائمة مصابي الهلال والغائبين عنه لفترة طويلة.

وغاب خربين عن تدريبات الهلال خلال الأيام القليلة الماضية ولم يلعب لقاء الحزم، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية بأن الفحوصات الطبية التي أجراها أخيرا أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية سيبعده عن اللعب لمدة 6 أسابيع تقريبا.

ويخضع المهاجم الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لبيراميدز المصري لبرنامج علاجي وتأهيلي في عيادة النادي العاصمي، ومن ثم سيبدأ برنامجا بدنيا مكثفا لضمان سرعة تعافيه وعودته للعب مع الهلال في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثيرت عدة تقارير في الإعلام حول نية الإدارة الهلالية التخلي عن عمر خربين خلال سوق الانتقالات الشتوي لعدم القناعة بمردوده خاصة لعجزه عن تعويض غياب بافيتيمبي جوميس واستغلال الفرصة الثمينة التي لاحت له في كأس العالم للأندية، لكن تقارير أخرى نفت ذلك وأكدت رغبة المدرب رازفان لوشيسكو الحفاظ على جميع الأجانب حتى نهاية الموسم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

يشار إلى أن الهلال يتواجد بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لم يلعب سوى 10 مباريات لانشغاله بلعب نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.