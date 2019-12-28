خالد البلطان يغضب جمهور ”الراقي“ بتصريحاته عقب فوز الشباب على الأهلي (فيديو)

أثار خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، غضب جمهور الأهلي، بعد فوز فريقه، على الراقي اليوم السبت.

وفي تصريحات عقب المباراة، قال البلطان: ”اللاعبون استطاعوا العودة بعد سلسلة هزائم في الدوري، وإدارة النادي تمكنت من التعامل بصورة جيدة مع وضع الفريق واللاعبين حتى استطاعوا العودة إلى الانتصارات“.

وأضاف: ”لم تروا شيئا بعد، الأهلي لم يستطع فعل شيء أمامنا رغم غياب عناصر أساسية في الفريق مثل عبدالله الحمدان، وحسن معاذ، وعبدالمجيد الصليهم، وصوماليا، وسيبا“.

وأتم رئيس الشباب: ”دائما كعبنا عال أمام الأهلي“.

#البلطان تم تداول الهاشتاق بعد فوز نادي الشباب على الأهلي وتصريح رئيس نادي الشباب خالد البلطان “كعبنا دائمًا عالي على الأهلي والمباراة (مشيناها) كما نريد”.pic.twitter.com/mHWBHarYQP — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 28, 2019

وفي الرياض وضع الشباب حدا لسلسلة هزائمه المتتالية في آخر أربع مباريات بالدوري بفوز ثمين 1-صفر على ضيفه الأهلي، ليتقدم للمركز التاسع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

وهذا الانتصار الثاني على التوالي للشباب في كافة المسابقات بعد اكتساحه للشرطة العراقي 6-صفر في ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال الأسبوع الماضي.

وسجل الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الشباب والمباراة الوحيد في الدقيقة 27، عندما انطلق سريعا من وسط ملعب الأهلي، ليرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ياسر المسيليم حارس الضيوف.

وتجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن أبها والرائد.