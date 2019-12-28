نادي الاتحاد يقتنص تعادلا صعبا من الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الاتحاد السعودي تعادلا صعبا أمام ضيفه الفتح، بنتيجة 1-1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الفتح في الدقيقة 74 عن طريق محمد مجرشي، قبل أن يدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل لاتحاد جدة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

نجح فريق الفتح في تسجيل هدفه الأول عن طريق محمد مجرشي بالدقيقة 74، بعد تبادل للتمريرات مع جوستاف ويخايم وإنهاء بتسديدة جميلة على يسار الحارس فواز القرني.

ونجح البديل عبدالرحمن الغامدي في تعديل النتيجة للاتحاد بهدف إثر تسديدة بيسراه بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة متقنة من رومارينيو.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الفتح رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر.