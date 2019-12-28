نادي الشباب يعبر الأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الشباب، فوزًا مثيرًا على ضيفه الأهلي، بهدف دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أسبريا هدف المباراة الوحيد لنادي الشباب، عند الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعدما صوب الكرة على يسار ياسر المسيليم.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من جانب النادي الأهلي، لكن دون خطورة على مرمى فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

ولم يعرف الشباب طريق الانتصارات منذ 24 أكتوبر الماضي، بعدما فاز على الوحدة بهدفين دون ردٍ، حيث يعد فوز اليوم أمام الأهلي الأول للفريق منذ هذا التاريخ.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة.

وحرم الشباب نظيره الأهلاوي من فوز يبقيه في دائرة الحصول على صدارة الترتيب، إذ فقد ”الراقي“ فرصة الصعود إلى المركز الأول بعد خسارته، وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث، في وقت يمتلك مباراة مؤجلة في حساباته أمام الهلال.