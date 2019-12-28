نادي النصر يفقد برادلي جونز ومايكون في مباراة الاتحاد بالدوري السعودي

يفقد نادي النصر الأسترالي برادلي جونز والبرازيلي مايكون بريرا ثنائي الفريق، أمام ضيفه الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب الحارس الأسترالي بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة فريقه التي كسبها 4-1 أمام الفيحاء، يوم السبت، فيما يأتي غياب البرازيلي لتراكم البطاقات، حيث تحصل على بطاقة صفراء في ذات المواجهة.

ويستضيف النصر نظيره الاتحاد يوم الجمعة 11 يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الـ14 من الدوري.

وحول النصر تأخره بهدف أمام مستضيفه الفيحاء إلى فوز كبير 4-1 بفضل ثلاثية للمغربي عبد الرزاق حمد الله، اليوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم روني فرنانديز للفيحاء بعد عشر دقائق من البداية لكن الفريق تأثر بطرد صمويل أوسو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بينما لعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد حارسه الأسترالي براد جونز.

وأدرك حمد الله التعادل للنصر في الدقيقة 73 من ركلة جزاء تسببت في طرد جيجي، ليلعب الفيحاء بتسعة لاعبين حتى نهاية المباراة.

ووضع سلطان الغنام النصر في المقدمة في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وبعدها بسبع دقائق جعل حمد الله النتيجة 3-1 للضيوف بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من النيجيري أحمد موسى الذي صنع للهداف المغربي هدفه الثالث والرابع للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووسع النصر، حامل اللقب، الفارق في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، مقابل 16 نقطة للفيحاء بالمركز التاسع.