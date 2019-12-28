 نادي النصر يكتسح الفيحاء ويحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي النصر يكتسح الفيحاء ويحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

نادي النصر يكتسح الفيحاء ويحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقتنص نادي النصر، فوزا مثيرا على مضيفه الفيحاء بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز روني فيرنانديز هدف الفيحاء في الدقيقة 11، ثم تعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر من ركلة جزاء، في الدقيقة 74، ثم تابع سلطان الغنام بالهدف الثاني في الدقيقة 84، ليعود حمد الله ويسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 88 و90+1 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء 3 بطاقات حمراء، حصل عليها كل من صامويل أوسو وأدميلسون دياز ”الفيحاء“، وبراد جونز ”النصر“ في الدقائق 43 و70 و65.

وأثار اللقاء العديد من الحالات الجدلية، بين طرد لاعب الفيحاء صامويل أوسو، بداعي ضرب اللاعب سلطان الغنام في الوجه، واحتساب ركلة الجزاء لصالح النصر بداعي لمسة يد على أدميلسون.

ورفع عبد الرزاق حمد الله رصيده إلى 57 هدفا، لينفرد رسميا بصدارة هدافي العالم خلال عام 2019، متفوقا على نجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، محافظا على صدارته لدوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي النصر السعودي
الدوري السعودي
الرياضة
النصر السعودي
تاغ
كرة القدم
مختارات
نادي النصر السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث