نادي النصر يكتسح الفيحاء ويحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي النصر، فوزا مثيرا على مضيفه الفيحاء بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز روني فيرنانديز هدف الفيحاء في الدقيقة 11، ثم تعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر من ركلة جزاء، في الدقيقة 74، ثم تابع سلطان الغنام بالهدف الثاني في الدقيقة 84، ليعود حمد الله ويسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 88 و90+1 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء 3 بطاقات حمراء، حصل عليها كل من صامويل أوسو وأدميلسون دياز ”الفيحاء“، وبراد جونز ”النصر“ في الدقائق 43 و70 و65.

وأثار اللقاء العديد من الحالات الجدلية، بين طرد لاعب الفيحاء صامويل أوسو، بداعي ضرب اللاعب سلطان الغنام في الوجه، واحتساب ركلة الجزاء لصالح النصر بداعي لمسة يد على أدميلسون.

ورفع عبد الرزاق حمد الله رصيده إلى 57 هدفا، لينفرد رسميا بصدارة هدافي العالم خلال عام 2019، متفوقا على نجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، محافظا على صدارته لدوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.