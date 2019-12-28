جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف روني فرنانديز في مباراة الفيحاء والنصر (صورة)

سجل روني فرنانديز هدفا لفريقه الفيحاء في شباك النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم هدف الفيحاء في الدقيقة 11 بتوقيع روني فرنانديز، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من صامويل أوسو.

وارتقى روني للمركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف، في القائمة التي يتصدرها كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال، برصيد 8 أهداف، وخلفه عبدالرزاق حمد الله، نجم النصر، وأندريا ماستينور، لاعب العدالة، ودجانيني تفاريس، بنفس الرصيد 7 أهداف.

ويملك النصر 26 نقطة من 12 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 16 نقطة للفيحاء في المركز التاسع.

وفاز النصر 6 مرات في آخر 7 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، منهزما في المباراة الوحيدة ضمن هذه السلسلة التي فشل في التسجيل فيها (0-1 أمام الوحدة في الجولة العاشرة).

ويعد النصر أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتلقى أقل من 5 أهداف بعد أول 12 جولة من موسم في المنافسة (تلقى 4 أهداف فقط هذا الموسم).