هدف مباراة النصر ضد الفيحاء.. العالمي يتأخر 0/1 (فيديو)

تلقى النصر الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف الفيحاء في الدقيقة 11 بتوقيع روني فرنانديز، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من صامويل أوسو.

ويملك النصر 26 نقطة من 12 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 16 نقطة للفيحاء في المركز التاسع.