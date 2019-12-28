هنك تين كات يعلن تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع الأرجنتيني ليوناردو جيل

أعلن المدرب الهولندي هنك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، تعاقد العميد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل.

وقال تين كات في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج: ”الأرجنتيني ليوناردو جيل سيكون معنا قريبا بعد التوقيع للاتحاد، وهو صاحب شخصية قوية ويحب الانتصار، ولاعب جيد للغاية ويختلف عن جوناس دي سوزا (دفاعي أكثر)، فليوناردو أدواره هجومية ويستطيع بناء الهجمة، وهذا ما يحتاجه الفريق“.

كما أكد المدرب الهولندي تسجيل البرازيلي جوناس دي سوزا في قائمة الاتحاد بداية من يناير كانون الثاني المقبل، وقال: ”لا أعلم لماذا لم يتم تسجيل جوناس وجرو هي في القائمة بالرغم من أحقيتهما في اللعب لأنهما من اللاعبين الجيدين، ولكن لم أستطع الاستعانة بهما في الفترة السابقة“.

وأضاف ”أتحفظ على تواجد بعض اللاعبين ولا أود الحديث عما فعله المدرب السابق خوسيه سييرا في الفريق، وجوناس سيشارك معنا بداية من يناير المقبل، وأنا بحاجة للاعب قوي مثله“.

وتابع مدرب الجزيرة الإماراتي السابق ”لست نادما على تدريب الاتحاد، فهو نادٍ محترم، وسعيد هنا، ونتائج الفريق تكررت الموسم الماضي، وعلينا العمل بقوة لتحقيق الانتصارات والتواجد في المراكز التي تليق به وإسعاد جماهيره“.

وأردف ”لماذا نلوم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي على نتائج الفريق؟ فهو لا يلعب في الملعب، وعلى الجميع تحمل مسؤولية النتائج، ومساندة الجماهير الاتحادية ستساعد الفريق، وتوجيه الاتهامات لشخص أمر غير صحيح“.

وعن الفريق الأقوى في السعودية قال تن كات: ”الهلال، لأنه يمتلك أفضل اللاعبين“.

#الدوري_مع_وليد تين كات – مدرب #الاتحاد: لا أعلم لماذا لم يتم تسجيل جوناس وجروهي ؟ ولا اريد التحدث عن المدرب السابق.. أنا سعيد في الاتحاد وهو نادي محترم .. الرئيس لا يلعب في الملعب فلماذا نلومه ؟ pic.twitter.com/AXCn9Imfpl — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 27, 2019

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر بين 16 فريقا في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 12 نقطة من 12 مباراة، علما أن الفريق احتل المركز العاشر الموسم الماضي بعد موسم مخيب.

وأعلن الاتحاد في نوفمبر الماضي تعاقده مع تن كات بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.