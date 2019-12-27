شاهد ما دار بين وليد الفراج وعادل التويجري في أول ظهور له بعد أزمة ”بطولة أم أحمد” (فيديو)

ألمح الإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ على القناة الرياضية السعودية إلى أزمة تصريحه بشأن بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان في حلقة سابقة والتي وصف البطولة خلالها بأنها ”بطولة أم أحمد“ خلال تقديمه لحلقة اليوم من البرنامج.

وقال الفراج لضيفه عادل التويجري الذي يشجع الهلال وردد ذات التصريحات حينها عندما قارن بين كأس العالم للأندية التي شارك فيها الهلال والدوري المحلي:“ضحكتك شريرة .. الله يعطيك على قد نيتك، ما هذه الابتسامة“.

وأضاف الفراج مخاطبًا التويجري:“أفهم هذه الابتسامة، ستتم محاسبتك من اليوم على نيتك وليس على ما تقوله.. لا بد أن تسقط، انتبه لحالك.. ربما نصف الموسم قبل نهاية الموسم“.

وأصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بيانًا رسميًا عقب تصاعد الاحتجاجات ضد وصف وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ولي العهد دون أن يسميه بـ“دوري أم أحمد“ وهو ما كرره ضيفه عادل التويجري المعروف بانتمائه للهلال.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية في البيان قبل 10 أيام بشأن هذه التصريحات:“تود هيئة الإذاعة والتلفزيون أن توضح أنه بناءً على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي بملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء الحلقة ، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة“.

ووصف الفراج في برنامجه ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC كأس العالم للأندية بأنه بطولة كبيرة وليس ”دوري أم أحمد“ وذلك خلال تحليله لأسباب خسارة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي للبطولة التي اختتمت في قطر، الأسبوع الماضي، وفاز ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا بلقبها.

وهذا التصريح أثار غضب الكثير من مشجعي الأندية الاخرى، خاصة أن الفراج أول من استخدم هذا التعبير قبل التويجري، حينما قال:“ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عاليًا جدًا لأنك تلعب في بطولة العالم وليس في بطولة أم أحمد“ وهو الوصف الذي أعاده الهلالي التويجري.

وعلق الفراج عبر حسابه على ”تويتر“ على الضجة التي أثارها تصريحه ثم تكرار التويجري له، قائلًا:“أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج.. الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصب شخصي“.