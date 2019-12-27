إدارة مهرجان الإبل تعتذر بسبب تغريدة سخرت فيها من نادي النصر السعودي (صورة)

تقدمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل باعتذار عن التغريدة الرياضية التي وصفتها بـ ”غير الموفقة“، التي ردت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان على تغريدة رياضية وأساءت من خلالها لنادي النصر السعودي.

وكتب حساب مهرجان الإبل: ”تعتذر إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن التغريدة الرياضية غير الموفقة التي قامت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان، وأساءت من خلالها لناد رياضي من أندية الوطن الغالية“.

وكانت الشركة تتابع نتيجة مباراة الهلال والحزم، وما إن سجل سيباستيان جيوفينكو هدف التعادل لنادي الهلال، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حتى غرد الحساب: ”حتى والهلال متعادل صغير الرياض يصيح“، في إشارة إلى نادي النصر.

وسرعان ما حذف حساب المهرجان التغريدة بعد الهجوم الجماهيري عليه، ونشر تغريدة أخرى باعتذار عن التغريدة السابقة.

وخطف نادي الهلال تعادلا دراميا مع منافسه الحزم بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الأول بتوقيع منصور حمزي في الدقيقة 53، بعد شوط أول سلبي، وخطف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التعادل للهلال في الدقيقة 90+1.

ورفع التعادل رصيد الحزم إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين رفع التعادل رصيد الهلال إلى 21 نقطة من 10 مباريات في المركز الخامس (مؤقتا).