الهلال ينتزع تعادلا دراميا مع الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

خطف نادي الهلال تعادلا دراميا مع منافسه الحزم بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الأول بتوقيع منصور حمزي في الدقيقة 53، بعد شوط أول سلبي، وخطف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التعادل للهلال في الدقيقة 90+1.

ورفع التعادل رصيد الحزم إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين رفع التعادل رصيد الهلال إلى 21 نقطة من 10 مباريات في المركز الخامس (مؤقتا).

وعاد الهلال للمنافسات المحلية بعد تتويجه بطلا لآسيا ومشاركته في كأس العالم للأندية لأول مرة. وخاض الهلال مباراته الأخيرة في الدوري في نهاية أكتوبر تشرين الأول قبل أن يحرز لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا رد دايموندز الياباني، ثم يشارك في كأس العالم للأندية في قطر حيث احتل المركز الرابع بعد عروض أثارت الإعجاب رغم خسارته أمام فلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي.

الدوري السعودي | الحزم 1 × 0 الهلال | خريبين كيف تضيع !!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ظ HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/581uoYsKGK — الزعيم العالمي هنا (@QA7S7S) December 26, 2019

الدوري السعودي | الحزم 1 × 1 الهلال |قووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل الهلال جوفينكو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/fPyLC9YAhT — الزعيم العالمي هنا (@QA7S7S) December 26, 2019

وحقق الرائد فوزه الرابع على التوالي في دوري المحترفين السعودي بعد انتصاره بهدف دون رد على ضيفه العدالة الذي أهدر ركلة جزاء في افتتاح الجولة الـ13.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أرنو جوم في الدقيقة 17 بضربة رأس. وأهدر كارلوس أندريا لاعب العدالة ركلة جزاء في الدقيقة 51 تصدى لها عزالدين دوخة حارس الرائد.

ورفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث بينما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط من 12 مباراة في المركز الـ14.

ويتصدر النصر حامل اللقب المسابقة برصيد 26 نقطة من 12 مباراة