الزعيم العالمي يعود للمحلية: الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والحزم

يعود من جديد فريق الهلال لمنافسات الدوري السعودي بمواجهة قوية ضد مضيفه الحزم في الجولة الثالثة عشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر الهلال الملقب بالزعيم العالمي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وحصل على المركز الرابع بالمونديال.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الحزم ضد الهلال اليوم الخميس في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الحزم ضد الهلال في الجولة الثالثة عشرة للدوري السعودي في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 9 لقاءات وحقق الفريق 6 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة بالدوري ، وسجل الهلال 26 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل مرتين، وسجل الحزم 18 هدفا واستقبل 22 هدفا.

وفاز الهلال في آخر لقاء ضد الحزم بنتيجة 3-2 يوم 4 أبريل الماضي بالدوري في الموسم المنقضي.

مفاجآت الحزم

يبحث فريق الحزم عن تحقيق المفاجأة خاصة أنه يجيد اللعب أمام الفرق الكبرى ففاز على الهلال في الدور الأول بالموسم الماضي بنتيجة 2-1 كما تغلب على الأهلي والاتحاد والنصر في الموسم الحالي.

وأكد المدرب الروماني دانييل ايسابيلا المدير الفني لفريق الحزم أن مباراة الهلال صعبة وستكون بعد الخسارة أمام الفتح التي جاءت بأخطاء فردية كلفت الفريق الخسارة.

ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس مليك عسلة وأمامه رباعي الدفاع البرازيلي فاجنر أليماو وسيف القشطة وأسامة يوسف ونايف الموسى بينما يقود خط الوسط عبد العزيز الناشي وبجواره البرازيلي لويز فيليبي وصانع الألعاب حسن الحبيب وفي الهجوم المغربي إدريس فتوحي والسنغالي إبراهيما تانديا والسويدي كارلوس ستراندبيرج.

أسلحة الهلال

يبحث الهلال عن العودة بقوة أمام الحزم لتحقيق الفوز خاصة أن الفريق له مباريات مؤجلة تجعله عائدا بقوة من أجل حسم النقاط الثلاث.

ويغيب عن الهلال لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج والبيروفي أندري كاريلو وسالم الدوسري وياسر الشهراني للإصابة ، ويسعى لوشيسكو لتحقيق الفوز مراهنا على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سون ومحمد البريك وحسن كادش ويقود خط الوسط محمد كنو والكولومبي جوستافو كويلار مع نواف العابد وهتان باهبري وفي الهجوم السوري عمر خريبين والفرنسي بافتيمبي جوميز أو الإيطالي سباستيان جيوفينكو.

وأكد عمرو أنور مدرب فريق الاتحاد السعودي الأسبق ل“إرم نيوز“ أن هذه المباراة ستكون صعبة للهلال نظرا لأن الحزم فريق قوي أمام الأندية الكبرى بدليل فوزه وتفوقه على النصر حامل اللقب وأيضا الأهلي والاتحاد.

وأضاف:“ الهلال بين معادلة صعبة أولا إراحة لاعبيه بعد عام شاق ومليء بالأحداث والارتباطات القوية والمهمة بجانب حسم هذه المواجهة في مشوار العودة لأجواء الدوري السعودي مجددا“.

وأكد أن الهلال يعتمد على قوة الهجوم رغم إمكانية إراحة لاعبين مثل جيوفينكو أو جوميز ولكن وجود عمر خريبين وأيضا هتان باهبري ونواف العابد يجعل هجوم الفريق الأزرق قادرا على عبور عقبة الحزم.

وأوضح أن الحزم يعتمد بشكل كبير على تمريرات فتوحي وخبراته في الاحتفاظ بالكرة مع انطلاقات تانديا وكارلوس في ظل اعتماد المدرب على الهجمات المرتدة.