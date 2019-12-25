هل حصل نادي الهلال على دعم مليار ريال سعودي؟ (فيديو)

نفى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية حصول الهلال بطل آسيا على دعم يتجاوز المليار ريال سعودي، نافيا تعامل الهلال بشكل مميز عقب فوزه باللقب القاري.

وقال الأمير عبدالعزيز في لقاء مع القناة الرياضية السعودية وبعض القنوات والبرامج الأخرى اليوم الأربعاء في رده على سؤال بشأن حصول الهلال على دعم مبالغ فيه تجاوز المليار ريال ”لم يحصل أي ناد على دعم سوى ما تم الإعلان عنه في الاستراتيجية في أغسطس الماضي وكان واضحا لجميع الأندية ما حصل عليه الهلال“.

وأضاف ”ما حصل عليه الهلال من دعم هو ما تم الإعلان عنه أثناء تأهل النادي ولم يكن الهلال الفريق الوحيد الذي تم دعمه بهذا المبلغ بل فريق الوحدة لكرة اليد الذي تأهل لقبل نهائي كأس آسيا حصل على نفس الدعم الذي حظي به الهلال“.

???? عاجل | رئيس هيئة الرياضة : لايوجد دعم مليار لـ أي نادي ,, كل الاندية تم دعمها كما اعلنت الهيئة من قبل .

( @sport_jazirah ) pic.twitter.com/LiY8diFdW8 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) December 25, 2019

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن تلقي نادي الهلال دعمًا كبيرًا بلغ مليار ونصف مليار ريال سعودي مما ساهم في تحقيقه للقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي.

وكان الهلال ضمن الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار من الاتحاد الآسيوي بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

يذكر أن رجاء السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ووكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات نفى حصول الهلال على دعم بقيمة مليار ونصف ريال، وأكد أن الدعم لكل الأندية متكافئ ولا يوجد أي فوارق بين الأندية السعودية في كافة الألعاب.

وشدد على أن الهلال حصل على الدعم بعد فوزه باللقب الآسيوي بينما حصل الوحدة على الدعم ببلوغه قبل النهائي.

وشارك الهلال في كأس العالم للأندية الشهر الحالي في قطر وخسر أمام فلامنغو البرازيلي في قبل النهائي ثم أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث بركلات الترجيح ليحتل المركز الرابع لكن مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو حصل على جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة.