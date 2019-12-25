شاهد كيف رحب قائد طائرة بلاعبي نادي الهلال السعودي (فيديو)‎

قام قائد الطائرة التابعة للخطوط ”السعودية الخليجية“ بالترحيب بشكل خاص ببعثة نادي الهلال السعودي، المسافرة لمواجهة القصيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر فيديو من داخل الطائرة والكابتن يرحب بالفريق قائلًا: ”أهلاً بأبطال آسيا ورابع العالم فريق الهلال العظيم“.

واستطاع الهلال أن يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، إذ احتل المركز الرابع في البطولة، بعد خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي 3-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

???? فيديو : كابتن طائرة #الهلال المغادرة للقصيم : أهلاً بأبطال آسيا ورابع العالم فريق #الهلال العظيم ???????????????????? pic.twitter.com/QsaxvV5suX — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) December 25, 2019

ويعود فريق الهلال لمنافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يحل ضيفاً على الحزم غداً الخميس، في الجولة 13 من الدوري.

وسيعود الفريق للمنافسات المحلية ليجد نفسه ابتعد عن صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر، إذ تراجع الهلال، الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة، للمركز الخامس بفارق ست نقاط عن النصر المتصدر.

وسيسعى الهلال لتعويض ما فاته أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية واستعادة الصدارة، وستكون مباراة الحزم هي بداية الطريق نحو العودة لقمة الترتيب من جديد.

وحرص المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو، على تحفيز لاعبيه بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية وطالبهم باستعادة نشاطهم ونقل تركيزهم لمباريات الدوري المحلي لاستعادة الصدارة.

وسيفتقد الهلال في مباراة الحزم لجهود البرازيلي كارلوس إدواردو بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، كما لم تتحدد بعد إمكانية مشاركة سلمان الفرج في المباراة من عدمها لاسيما وأنه مازال ينفذ برنامجه العلاجي.

ورغم غياب اللاعبين إلا أن لوشيسكو سيعول على المهاجم بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيبستيان جيوفينكو لقيادة الفريق نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث.