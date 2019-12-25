تأكد غياب كاريلو عن مباراة الهلال ضد الحزم بسبب طرده بكأس العالم للأندية

يغيب البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي عن مباراة فريقه أمام الحزم؛ بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وغاب كاريلو بسبب تلك البطاقة عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي.

وتأكد غياب كاريلو عن المباراة نظرا لإيقاف اللاعب مباراتين.

وأنهى فريق الهلال تحضيراته لمواجهة مضيفه الحزم غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، تواجد ثلاثي الفريق سلمان الفرج وسالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو في عيادة النادي لمتابعة برنامجهم التأهيلي المعد مسبقا؛ من أجل التعافي من الإصابات التي لحقت بهم.

ويدخل الهلال مواجهة الحزم والفريق في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، لكنه لعب مباريات أقل ”9 مباريات“ من أصل 12 جولة، وبفارق 6 نقاط عن النصر متصدر الترتيب.