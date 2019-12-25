أزمة جديدة تضرب نادي الاتحاد السعودي قبل مواجهة الفتح في الدوري

بات الهولندي تين كات، مدرب نادي الاتحاد السعودي، في أزمة حقيقية قبل مواجهة الفتح، السبت المقبل، في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيفقد الاتحاد أبرز 6 لاعبين، وهم زياد الصحفي للإصابة، وكريم الأحمدي للإيقاف، والثلاثي أمين بخاري وسعود عبد الحميد وهارون كمارا للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي، فضلا عن المغربي مروان دا كوستا، الذي فسخ عقده قبل أيام.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد مع الفتح في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ 13 لدوري كأس محمد بن سلمان، بسبب إغلاق ملعب الجوهرة استعدادا للقاءات السوبر الإسباني مطلع العام الجديد.

ويحتل الاتحاد قبل انطلاق مباريات الجولة الـ13 المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة فيما يقبع الفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير بـ 8 نقاط .

من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة من إدارة الاتخاد أن الإدارة اتفقت مع اللاعب التشيلي فيلانويفا على الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأتي هذا الاتفاق بسبب رغبة اللاعب في الرحيل للعودة للمشاركة في دوري بلاده، علما بأن عقده ينتهي مع العميد بنهاية الموسم الجاري.