نور الدين بن زكري مدرب ضمك: التحكيم سبب خسارتنا أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

شن الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب نادي ضمك السعودي، هجوما ناريا على التحكيم في مباراة فريقه أمام النصر، يوم الثلاثاء، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال بن زكري في تصريحات إذاعية: ”أنا أحضر لكل مباراة، لكن لا أستطيع أن أحضر نفسي لأشياء خارجية مثل الأخطاء التحكيمية، وهذه المباراة الرابعة التي يحدث بها أشياء غريبة“.

وأضاف: ”جئت لضمك في مرحلة صعبة شهدت بعض الأخطاء، نحاول بناء فريق تنافسي حتى نصل لأهدافنا المطلوبة“.

وتابع: ”ماذا نفعل أمام الأخطاء التحكيمية، هذه المباراة الرابعة التي يحدث بها أشياء غريبة، خسرنا رغم الظهور بشكل جيد، لعبنا أفضل من النصر بشهادة الجميع“.

وأردف: ”الأخطاء التحكيمية القاتلة قضت علينا، تم طرد لاعبنا دون العودة لتقنية الفيديو، ظلمتنا الصافرة كثيرا، اكتسحنا النصر تكتيكيا في مباراة اليوم، لكن قدر الله وما شاء فعل“.

وشدد: ”الأخطاء التحكيمية سبب خسارة ضمك في آخر 3 مباريات وبشهادة الجميع، النصر فريق كبير وبإمكانه الفوز على ضمك، لكن ليس بهذه الطريقة“.

وأتم: ”أثنيت على الحكم السعودي رغم خسارتي من أهلي جدة بخماسية، لأن فريقي لم يقدم ما يشفع له بالفوز“.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر وضمك في مباريات دور الـ16 من بطولة الكأس بفوز الأول بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت عودة نصراوية.

وكان ضمك البادئ بالتسجيل لهدفين قبل أن ينتفض النصراويون ويحرزوا أربعة أهداف ليعلن الفريق تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب ضمك، متذيل ترتيب دوري المحترفين، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ67 بعد طرد مهند النجعي.