تقارير تكشف مصير اللاعبين الأجانب في نادي الهلال السعودي خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن مصير اللاعبين الأجانب في ميركاتو نادي الهلال السعودي الشتوي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، فإن مدرب الهلال رزافان لوشيسكو رفض فكرة مغادرة أي لاعب أجنبي من اللاعبين السبعة في الفريق أثناء الفترة الشتوية التي تبدأ الأربعاء المقبل الأول من يناير ولمدة شهر واحد فقط.

وأشارت إلى أن المدرب الروماني، فضل الاستقرار على العناصر الأجنبية إلى نهاية الموسم الحالي ومن ثم تقييم مستوياتهم وتحديد قرار من يغادر ومن يستمر مع الفريق للموسم المقبل.

جاء ذلك على خلفية الأنباء التي ظهرت عن مغادرة بعض الأسماء الأجنبية لفريق الهلال مع الفترة الشتوية وعدم رغبة الجهاز الفني ببعضهم إلى جانب أن هناك لاعبين لا يرغبون بالاستمرار، إلا أن المدرب لوشيسكو وضع مخرجا للهلاليين حال رغبوا بالاستغناء عن أي لاعب، وهو أن يكون البديل ”سوبر ستار“، بالإضافة إلى أن يكون المردود المالي للنادي مناسبا، ليصبح القرار أكثر فائدة، أما ما يخص العناصر المحلية فلم يتم فتح الحديث مع أي لاعب إلا من اقترب من مدة ستة أشهر.

ويعود الهلال إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين ليواجه الحزم، غدا الخميس، بعد تتويجه بطلا لآسيا ثم مشاركته في كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

وخاض الهلال مباراته الأخيرة في الدوري في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن يحرز لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا رد دايموندز الياباني ثم يشارك في كأس العالم للأندية في قطر، حيث احتل المركز الرابع بعد عروض أثارت الإعجاب رغم خسارته أمام فلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي.

ويملك الهلال 20 نقطة من تسع مباريات في المركز الخامس، ويتأخر بست نقاط عن غريمه التقليدي النصر المتصدر، الذي خاض 12 مباراة.

لكن الهلال سيفتقد أمام الحزم ثنائي الوسط سلمان الفرج وكارلوس إدواردو كما تحوم شكوك حول مشاركة سالم الدوسري.

وغاب الفرج عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، بينما يعاني البرازيلي كارلوس إدواردو مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية ويغيب لثلاثة أسابيع. واشتكى الدوسري هذا الأسبوع من آلام في الركبة ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

وتنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة الـ 18:50 بتوقيت القاهرة، الـ 19:50 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر القنوات الرياضية السعودية.

البليهي

من ناحية أخرى، كشفت إذاعة ”يو إف إم“، عن موافقة حارس المرمى عبدالله المعيوف، وقلب الدفاع علي البليهي، على تجديد عقديهما مع الهلال، لسنوات جديدة.

وجاءت موافقة المعيوف والبليهي على تجديد عقديهما الذي ينتهي في يونيو 2020، بعد مفاوضات مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت المفاوضات مع البليهي، قد تعثرت، يوم الاثنين، حيث طالب براتب سنوي أعلى من المقدم من إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، وبما يتناسب مع العروض الفنية التي قدمها خلال الفترة الماضية.