 نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة رحيل فهد المولد – إرم نيوز‬‎

نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة رحيل فهد المولد

نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة رحيل فهد المولد

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عن بعض مما يخص فريق الكرة بالاتحاد.

ونفى دياب ما يتردد عن رحيل اللاعب فهد المولد مشددًا على استمراريته وأنه مرتبط بتعاقد مستمر حتى عام 2022.

كما نفى تفكير الإدارة في رحيل الحارس الأساسي للفريق فواز القرني مشددا على أن المبالغ المخصصة للتعاقد مع أجانب على مستوى عال موجودة الآن بالنادي.

في سياق متصل، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الاتحاد أمام الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.

وأوضحت اللجنة أن سبب القرار يعود إلى إنشغال ملعب الجوهرة بتجهيزات كأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني التي ستقام في مطلع يناير المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الاتحاد السعودي
الرياضة
تاغ
رياضة
فهد المولد
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث