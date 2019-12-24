نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة رحيل فهد المولد

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عن بعض مما يخص فريق الكرة بالاتحاد.

ونفى دياب ما يتردد عن رحيل اللاعب فهد المولد مشددًا على استمراريته وأنه مرتبط بتعاقد مستمر حتى عام 2022.

غير صحيح — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) December 24, 2019

كما نفى تفكير الإدارة في رحيل الحارس الأساسي للفريق فواز القرني مشددا على أن المبالغ المخصصة للتعاقد مع أجانب على مستوى عال موجودة الآن بالنادي.

في سياق متصل، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الاتحاد أمام الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.

وأوضحت اللجنة أن سبب القرار يعود إلى إنشغال ملعب الجوهرة بتجهيزات كأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني التي ستقام في مطلع يناير المقبل.