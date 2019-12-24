النادي الأهلي السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية

وجه النادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية في النادي، من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الإثنين المقبل.

وقال النادي المنافس في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”وجه مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية في النادي، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد في مقر النادي“.

وتولى الصائغ رئاسة النادي بالتزكية في الصيف الماضي لمدة أربع سنوات مقبلة، بينما يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة خلف النصر المتصدر بـ26 نقطة.

#الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية الاثنين المقبل. pic.twitter.com/Dn9u54tShY — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 24, 2019

ومن ناحية أخرى أعلن النادي خبرا سارا بمشاركة الثلاثي عمر السومة ويوسف البلايلي ومحمد خبراني في تدريبات الفريق اليوم بعد تعافيهم جميعا من الإصابة.

وقال النادي إن السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق قاد تدريبات الفريق ووقف على جاهزية كافة اللاعبين خاصة الثلاثي المذكور، استعدادا لمواجهة الشباب يوم السبت المقبل في الرياض.