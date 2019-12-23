الشباب السعودي يقترب من نصف نهائي كأس محمد السادس بفوز كاسح على الشرطة العراقي (فيديو)

قطع نادي الشباب السعودي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس)، عقب فوزه الكبير بنتيجة 6/0، على ضيفه الشرطة العراقي اليوم الإثنين.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الشباب 5/0، تناوب على تسجيلها دانيلو مورينو أسبريليا (3 أهداف، هاتريك)، في الدقائق السادسة والثامنة و44، في حين وقّع سيباستياو دي فريتاس هدفين في الدقيقتين 19 (من ركلة جزاء)،، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني أضاف سيباستياو دي فريتاس هدفًا في الدقيقة 72.

وطرد حكم المباراة اللاعب سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 75، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي الشرطة.

وتقام مباراة الإياب يوم 20 يناير 2020.

وحال تأهله، يلعب الشباب مع المتأهل من مواجهة الاتحاد السعودي وأولمبياك آسفي المغربي.

وفي بقية المباريات يلعب الاتحاد السكندري المصري مع مواطنه الإسماعيلي، ومولودية الجزائر مع الرجاء المرغبي،